Deniz Seki'den Canlı Yayında Güllü Hakkında Şaşırtan Sözler: "Oğlu Yüzünden Cezaevine Düştü!"
Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü, 26 Eylül’de Çınarcık’taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Sanat camiası hala büyük bir şok ve üzüntü yaşarken, Güllü’nün ani vefatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalardan biri de ünlü sanatçı Deniz Seki’den geldi.
Gel Konuşalım programına canlı bağlanan Deniz Seki cezaevinde Güllü ile yaşadıklarını anlattı.
Deniz Seki’nin sözlerine göre Güllü, 2016-2017 yıllarında oğlunun okul parasını ödeyemediği için 6 gün cezaevinde kalmıştı.
Bu zor günlerin sanatçının sağlık ve psikolojisini de ciddi şekilde etkilediğini belirten Deniz Seki şaşırtan ifadelerde bulundu.
