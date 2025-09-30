onedio
Deniz Seki'den Canlı Yayında Güllü Hakkında Şaşırtan Sözler: "Oğlu Yüzünden Cezaevine Düştü!"

Deniz Seki'den Canlı Yayında Güllü Hakkında Şaşırtan Sözler: "Oğlu Yüzünden Cezaevine Düştü!"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.09.2025 - 12:22 Son Güncelleme: 30.09.2025 - 12:25

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü, 26 Eylül’de Çınarcık’taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Sanat camiası hala büyük bir şok ve üzüntü yaşarken, Güllü’nün ani vefatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalardan biri de ünlü sanatçı Deniz Seki’den geldi.

Gel Konuşalım programına canlı bağlanan Deniz Seki cezaevinde Güllü ile yaşadıklarını anlattı.

Deniz Seki'nin sözlerine göre Güllü, 2016-2017 yıllarında oğlunun okul parasını ödeyemediği için 6 gün cezaevinde kalmıştı.

Deniz Seki’nin sözlerine göre Güllü, 2016-2017 yıllarında oğlunun okul parasını ödeyemediği için 6 gün cezaevinde kalmıştı.

Seki, geçmişte aynı koğuşu paylaştığını belirterek, “Güllü benim koğuşumda kaldı. Mide ameliyatı olmuştu. Koğuşa geldiğinde sadece 40 kiloydu. Onu ellerimle besledim” diyerek Güllü’nün bilinmeyen cezaevi günlerini gözler önüne serdi.

Bu zor günlerin sanatçının sağlık ve psikolojisini de ciddi şekilde etkilediğini belirten Deniz Seki şaşırtan ifadelerde bulundu.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
