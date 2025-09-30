Bir Kullanıcıdan Güllü'nün Vefat Ettiği Evde Gece Geçen Diyalogla İlgili Kriminal İnceleme Öncesi Şok İddia!

O konuşmayı şöyle bırakalım:

2:46 – kıkırdama sesi

2:50 – bi’ sebebi var mı?

2:51 – var

2:56 – atla camdan ya da arka camdan gibi bir konuşma

2:57 – hatta şimdi yapalım

2:58 – gel bakalım ya da nerden atalım gibi bir konuşma

3:00 – annem atladı dersin

3:09 – *** (küfür içeriyor)

3:10 – gülüşme

3:11 – doğruyu söyle yoksa atarım

3:14 – lan ya da naparsın gibi bir konuşma

3:18 – ağzı kapatılmış konuşmaya çalışan bi ses

3:21 – aa ann…

3:25 – ah (güm güm sesler)

3:28 – koş

3:29 – annemi atmış