Bir Kullanıcıdan Güllü'nün Vefat Ettiği Evde Gece Geçen Diyalogla İlgili Kriminal İnceleme Öncesi Şok İddia!
Ünlü sanatçı Güllü'nün 26 Eylül 2025 gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesi, Türk magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamera kayıtları ve otopsi raporları, ölümün ardındaki detayları aydınlatmaya çalıştı.
Geçtiğimiz gün ise o görüntülerin eksik kısmı ortaya çıkmıştı. Bir kullanıcının kriminal inceleme öncesi yaptığı analiz iddiası ise sosyal medyada dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kullanıcı Güllü kızı ve kızının arkadaşının arasında geçen konuşmaların şu şekilde olduğunu iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın