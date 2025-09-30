onedio
Bir Kullanıcıdan Güllü'nün Vefat Ettiği Evde Gece Geçen Diyalogla İlgili Kriminal İnceleme Öncesi Şok İddia!

Bir Kullanıcıdan Güllü'nün Vefat Ettiği Evde Gece Geçen Diyalogla İlgili Kriminal İnceleme Öncesi Şok İddia!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
30.09.2025 - 11:37

Ünlü sanatçı Güllü'nün 26 Eylül 2025 gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesi, Türk magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamera kayıtları ve otopsi raporları, ölümün ardındaki detayları aydınlatmaya çalıştı.

Geçtiğimiz gün ise o görüntülerin eksik kısmı ortaya çıkmıştı. Bir kullanıcının kriminal inceleme öncesi yaptığı analiz iddiası ise sosyal medyada dikkat çekti.

İşte o anlar:

Bir kullanıcı Güllü kızı ve kızının arkadaşının arasında geçen konuşmaların şu şekilde olduğunu iddia etti.

Bir kullanıcı Güllü kızı ve kızının arkadaşının arasında geçen konuşmaların şu şekilde olduğunu iddia etti.

O konuşmayı şöyle bırakalım:

2:46 – kıkırdama sesi

2:50 – bi’ sebebi var mı?

2:51 – var

2:56 – atla camdan ya da arka camdan gibi bir konuşma

2:57 – hatta şimdi yapalım

2:58 – gel bakalım ya da nerden atalım gibi bir konuşma

3:00 – annem atladı dersin

3:09 – *** (küfür içeriyor)

3:10 – gülüşme

3:11 – doğruyu söyle yoksa atarım

3:14 – lan ya da naparsın gibi bir konuşma

3:18 – ağzı kapatılmış konuşmaya çalışan bi ses

3:21 – aa ann…

3:25 – ah (güm güm sesler)

3:28 – koş

3:29 – annemi atmış

