Hailey Bieber'ın İç Çamaşırını Andıran Paris Moda Haftası Kombini X Kullanıcılarına Malzeme Verdi!
Paris Moda Haftası’nda Hailey Bieber’ın kombini sosyal medyanın gündemine oturdu. İç çamaşırını andıran tercihi, moda eleştirmenleri kadar X kullanıcılarının da diline düştü.
Hailey’nin bu kombini, Paris Moda Haftası’nın en çok konuşulan detaylarından biri olmayı başardı.
Işıltılı kariyeri, kendine özgü stili ve doğal güzelliğiyle son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri hiç şüphesiz Hailey Bieber.
Hailey Bieber, Paris Moda Haftası 2025’te Saint Laurent defilesine katıldı ve kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.
Hailey Bieber'ın kombini ise çok konuşuldu:
