Hailey Bieber'ın İç Çamaşırını Andıran Paris Moda Haftası Kombini X Kullanıcılarına Malzeme Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
30.09.2025 - 13:22

Paris Moda Haftası’nda Hailey Bieber’ın kombini sosyal medyanın gündemine oturdu. İç çamaşırını andıran tercihi, moda eleştirmenleri kadar X kullanıcılarının da diline düştü.

Hailey’nin bu kombini, Paris Moda Haftası’nın en çok konuşulan detaylarından biri olmayı başardı.

Işıltılı kariyeri, kendine özgü stili ve doğal güzelliğiyle son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri hiç şüphesiz Hailey Bieber.

Podyumlardan sokak stiline, güzellik sırlarından sosyal medya paylaşımlarına kadar attığı her adımı olay olan, hem model hem de girişimci kimliğiyle öne çıkan Bieber, günümüzün moda dünyasına yön veren isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Justin Bieber ile evliliğiyle birlikte tüm dünyanın merakla takip ettiği isimlerden biri haline gelen Hailey Bieber, artık sadece özel hayatıyla değil, moda dünyasındaki güçlü varlığıyla da adından söz ettiriyor. 

Kendisi son olarak, Paris Moda Haftası'nda tercih ettiği kombin ile gündeme geldi.

Hailey Bieber, Paris Moda Haftası 2025’te Saint Laurent defilesine katıldı ve kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.

Bieber, yazın popüler trendlerinden olan dantel kenarlı sarı şortu ve ceketli kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.

Saint Laurent'in tasarımcısı Anthony Vaccarello'nun önderliğindeki bu defile, Eiffel Kulesi'nin önünde gerçekleşti ve Hailey Bieber, Zoë Kravitz, Charli XCX ve Rosé gibi ünlü isimlerin katılımıyla gündeme oturdu.

Hailey Bieber'ın kombini ise çok konuşuldu:

Ecem Dalgıçoğlu
