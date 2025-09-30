Hailey Bieber'ın İç Çamaşırını Andıran Paris Moda Haftası Kombini X Kullanıcılarına Malzeme Verdi!

Podyumlardan sokak stiline, güzellik sırlarından sosyal medya paylaşımlarına kadar attığı her adımı olay olan, hem model hem de girişimci kimliğiyle öne çıkan Bieber, günümüzün moda dünyasına yön veren isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Justin Bieber ile evliliğiyle birlikte tüm dünyanın merakla takip ettiği isimlerden biri haline gelen Hailey Bieber, artık sadece özel hayatıyla değil, moda dünyasındaki güçlü varlığıyla da adından söz ettiriyor.

Kendisi son olarak, Paris Moda Haftası'nda tercih ettiği kombin ile gündeme geldi.