onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yasemin Kay Allen'in İngilizce Aksanını İlk Defa Duyan Sosyal Medya Kullanıcıları Hayranlıklarını Gizleyemedi!

Yasemin Kay Allen'in İngilizce Aksanını İlk Defa Duyan Sosyal Medya Kullanıcıları Hayranlıklarını Gizleyemedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.10.2025 - 10:37

Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden Yasemin Kay Allen, oyunculuk kariyerine adım attığı günden bu yana izleyicileri hem yeteneği hem de ekrandaki varlığıyla göz kamaştırıyor!

Son dönemde ise sosyal medyada bambaşka bir yanını gösterdi: TikTok’ta paylaştığı videolarıyla akıcı ve etkileyici İngiliz aksanı, takipçilerini adeta büyüledi. İngiltere doğumlu oyuncunun o videosunu görenler hayranlıklarını gizleyemedi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Türkiye’nin sevilen oyuncusu Yasemin Kay Allen, hem ekranlarda hem sosyal medyada kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Türkiye’nin sevilen oyuncusu Yasemin Kay Allen, hem ekranlarda hem sosyal medyada kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

İngiltere doğumlu olan Yasemin Kay Allen, annesi Suna Yıldızoğlu ve İngiliz babasının etkisiyle iki kültürün tam ortasında büyüdü. Henüz üç aylıkken Türkiye’ye taşınan, 11 yaşında annesiyle Avustralya’ya yerleşen, Üniversiteyi Queensland Üniversitesi’nde okuyan güzel oyuncunun akıcı İngilizcesini duyanlar ise hayranlıklarını gizleyemedi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
4
3
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın