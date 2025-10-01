onedio
Armağan Çağlayan Paylaştığı Fotoğrafta Yüzünün Son Haline Bir Kullanıcının Yaptığı Yoruma Fena Sinirlendi!

01.10.2025 - 11:19

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Armağan Çağlayan, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımın altına gelen yoruma verdiği cevapla gündeme oturdu. Bir kullanıcı Çağlayan’ın fotoğrafına yüzüyle ilgili bir yorumda bulununca ünlü isim fena sinirlendi!

Televizyon dünyasının en keskin dilli isimlerinden biri olan Armağan Çağlayan, yine sosyal medyanın gündeminde.

Daha önce TV programlarında sert yorumları, açık sözlülüğü ve Twitter’da yaptığı çıkışlarla sık sık magazin manşetlerine taşınan Çağlayan, bu kez Instagram’da gelen bir yoruma verdiği yanıtla dikkat çekti.

Özellikle jüri koltuğunda oturduğu dönemlerde yarışmacılarla yaşadığı tartışmalar ve sosyal medyada verdiği net cevaplarla bilinen ünlü televizyoncu, bir takipçisinin fiziksel görünümüyle ilgili yorumuna kayıtsız kalmadı.

Bu pozun altına bir kullanıcıdan gelen “Suratın bir tuhaf olmuş Armağan; oysa sevimli bir yüzün vardı hani Bayhan filan yarışmacıyken” yorumuna, Armağan Çağlayan’dan beklenmedik bir yanıt geldi!

Sosyal medyada bir kullanıcının Armağan Çağlayan’ın son haline yaptığı o yorumu şöyle bırakalım:

Çağlayan, takipçisinin bu yorumuna alaycı bir dille “Evet g*tünüze benzedi suratım aynı!” şeklinde karşılık verdi. Ünlü yapımcının bu tepkisi sosyal medyada hızla yayıldı

