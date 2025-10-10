Victoria's Secret Defilesinde Bir İlk: Angel Reese, Victoria's Secret'ta Podyuma Çıkacak İlk Sporcu Olacak

Reese, 'Angel'dan bir Victoria's Secret ANGEL'ına dönüş' başlığıyla paylaştığı gönderisinde heyecanını şöyle dile getirdi: 'Nihayet kanatlarımı takıyorum! İlk kez 2025 Victoria’s Secret podyumunda olacağım ve bu, adeta bir kader gibi. ✨ Kanatlar hazır, topuklular hazır... Beni podyumda yakalayın.'

İç çamaşırı devi Victoria's Secret da bu gelişmeyi kendi sosyal medya hesabından bir video ile doğruladı. Görüntülerde Reese, bebek pembesi ipek sabahlığı ve göz alıcı beyaz tüylü kanatları ile poz veriyor. Marka, gönderisinde 'Angel Reese, podyuma hoş geldin. İlk profesyonel sporcu melek... Çığır açan bir gelişme demek bile yetersiz kalır,' ifadelerine yer verdi.