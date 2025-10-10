onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Victoria's Secret Defilesinde Bir İlk: Angel Reese, Victoria's Secret'ta Podyuma Çıkacak İlk Sporcu Olacak

Victoria's Secret Defilesinde Bir İlk: Angel Reese, Victoria's Secret'ta Podyuma Çıkacak İlk Sporcu Olacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.10.2025 - 10:44 Son Güncelleme: 10.10.2025 - 10:49

WNBA takımlarından Chicago Sky'ın 23 yaşındaki oyuncusu Angela Reese, birkaç gün sonra gerçekleşecek Victoria's Secret defilesinde sahne alacağını duyurdu. Basketbolcu Angela Reese, Victoria's Secret podyumuna çıkacak ilk profesyonel sporcu olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Victoria's Secret podyumunda sahne alacak ilk sporcu olacak.

Victoria's Secret podyumunda sahne alacak ilk sporcu olacak.

WNBA'in parlayan yıldızı Angel Reese, moda dünyasının zirvesine tırmanıyor. Chicago Sky'ın 23 yaşındaki oyuncusu, Victoria's Secret Moda Şovu'nda podyuma çıkacağını Instagram hesabından ilan etti. Bu duyuru, Reese'i markanın tarihinde podyumda yürüyen ilk profesyonel sporcu olarak taçlandırıyor.

Angel Reese, Victoria’s Secret’s yer alacağını sosyal medyadan duyurdu.

Angel Reese, Victoria’s Secret’s yer alacağını sosyal medyadan duyurdu.

Reese, 'Angel'dan bir Victoria's Secret ANGEL'ına dönüş' başlığıyla paylaştığı gönderisinde heyecanını şöyle dile getirdi: 'Nihayet kanatlarımı takıyorum! İlk kez 2025 Victoria’s Secret podyumunda olacağım ve bu, adeta bir kader gibi. ✨ Kanatlar hazır, topuklular hazır... Beni podyumda yakalayın.'

İç çamaşırı devi Victoria's Secret da bu gelişmeyi kendi sosyal medya hesabından bir video ile doğruladı. Görüntülerde Reese, bebek pembesi ipek sabahlığı ve göz alıcı beyaz tüylü kanatları ile poz veriyor. Marka, gönderisinde 'Angel Reese, podyuma hoş geldin. İlk profesyonel sporcu melek... Çığır açan bir gelişme demek bile yetersiz kalır,' ifadelerine yer verdi.

Victoria’s Secret’ta tüm hazırlıklar tamam!

Victoria’s Secret’ta tüm hazırlıklar tamam!

Marka, yorum talebine hemen yanıt vermezken, Çarşamba günü defilenin müzikal kadrosunun da tamamlandığını duyurdu. Sahne şovunda Missy Elliott, Madison Beer, KAROL G ve TWICE gibi sadece kadın sanatçılar yer alacak.

Ünlü iç çamaşırı şovu, ilk kez 2001 yılında düzenlenmişti. Ancak düşen izleyici reytingleri ve markanın çeşitli tartışmalarla anılması sebebiyle Victoria's Secret, 2019 ile 2023 yılları arasında şovu askıya almıştı.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın