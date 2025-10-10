Victoria's Secret Defilesinde Bir İlk: Angel Reese, Victoria's Secret'ta Podyuma Çıkacak İlk Sporcu Olacak
WNBA takımlarından Chicago Sky'ın 23 yaşındaki oyuncusu Angela Reese, birkaç gün sonra gerçekleşecek Victoria's Secret defilesinde sahne alacağını duyurdu. Basketbolcu Angela Reese, Victoria's Secret podyumuna çıkacak ilk profesyonel sporcu olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Victoria's Secret podyumunda sahne alacak ilk sporcu olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Angel Reese, Victoria’s Secret’s yer alacağını sosyal medyadan duyurdu.
Victoria’s Secret’ta tüm hazırlıklar tamam!
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın