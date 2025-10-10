Hali Bitkin Görünüyordu: Tahliyesinden Hemen Sonra Hastanelik Olan Ayşe Barım Hakkında Acele Ameliyat Kararı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
Gezi Parkı olaylarına katıldığı ve “devleti yıkmaya teşebbüse yardım” ettiği iddiasıyla hakkında tutuklama kararı verilen ünlü menajer Ayşe Barım’ın sağlık durumu endişe yaratıyor. Tahliyesinin ertesi günü evinde fenalaşan Barım, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Hastanedeyken hakkında yeniden tutuklama kararı çıkan ünlü menajerin son olarak Pazartesi günü açık kalp ameliyatı olacağı öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin en tanınan menajerlerinden biri olan Ayşe Barım, son günlerde hem hukuki süreç hem de sağlık sorunlarıyla gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kararın açıklandığı dakikalarda hastanede olduğu öğrenilen Barım'ın Pazartesi günü açık kalp ameliyatı olacağı duyuruldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bu kadini hic sevmesem de gecmis olsun acil sifalar... COK BILMIS UKALA BIR KADIN