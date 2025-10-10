onedio
Hali Bitkin Görünüyordu: Tahliyesinden Hemen Sonra Hastanelik Olan Ayşe Barım Hakkında Acele Ameliyat Kararı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.10.2025 - 10:08

Gezi Parkı olaylarına katıldığı ve “devleti yıkmaya teşebbüse yardım” ettiği iddiasıyla hakkında tutuklama kararı verilen ünlü menajer Ayşe Barım’ın sağlık durumu endişe yaratıyor. Tahliyesinin ertesi günü evinde fenalaşan Barım, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Hastanedeyken hakkında yeniden tutuklama kararı çıkan ünlü menajerin son olarak Pazartesi günü açık kalp ameliyatı olacağı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
Türkiye’nin en tanınan menajerlerinden biri olan Ayşe Barım, son günlerde hem hukuki süreç hem de sağlık sorunlarıyla gündemde.

Gezi Parkı eylemlerine katıldığı ve “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” ettiği iddiasıyla 27 Ocak’tan bu yana tutuklu bulunan Barım, geçtiğimiz hafta Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti. Ancak sevinci kısa sürdü. Tahliyesinden sadece bir gün sonra hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Kararın açıklandığı dakikalarda hastanede olduğu öğrenilen Barım'ın Pazartesi günü açık kalp ameliyatı olacağı duyuruldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş konuyla ilgili, 'Sağlık durumu yerinde olmadığı için her 24 saatte bir tedavisinin devam etmesi için hakkında yeniden “infazın ertelenmesi” için avukatlarının karar aldırdığı öğrenildi. Hastane odasının önünde güvenlik güçlerinin beklediği Barım’ın pazartesi günü açık kalp ameliyatı olacağı öğrenildi.' ifadelerini kullandı.

