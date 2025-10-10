onedio
16 Milyonluk Kanalını Silen Enes Batur’un Bu Kararı YouTube'daki En Büyük Rakibi Ruhi Çenet’e Yaradı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.10.2025 - 09:29

YouTube dünyasında taşlar yeniden oynuyor! Eski aşkı Başak Karahan'ın evlenmesiyle rahatsız edici paylaşımlarda bulunan Enes Batur bu kez şaşırtıcı bir karar alarak 16 milyonluk kanalını kapattı. Sosyal medya kullanıcılarını şoke eden bu hamlesi en büyük rakibi ve eski dostu Ruhi Çenet’e yaradı. Artık Türkiye’nin en fazla aboneye sahip YouTuber’ı o!

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Bir dönem YouTube’un tartışmasız en popüler ismi olan Enes Batur'du.

Ancak son haftalarda yaptığı paylaşımlarla sık sık tepkilerin odağındaydı kendisi. Eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlilik hazırlıkları başladığından beri sosyal medyada yaptığı çıkışlar, büyük eleştiri almıştı. Tesadüf müdür bilinmez, Enes Batur tam da Karahan'ın evlendiği gün son 6 yılda yüklediği videoların tamamını silmişti. 10 milyon dolar değerindeki videolarını silmesi psikolojisinde sorunlar olduğu yönünde yorumlarına gelmesine neden olmuştu.

Takip edenler bilir, Karahan’ın düğün hazırlıkları sürerken de Enes Batur evli bir çift, birkaç çocuk ve bir de tekerli sandalyede bir adamın silüetini paylaşmış ancak ne demeye çalıştığı, ne ima ettiği yine anlaşılamamıştı.

Fakat bu tekerlekli sandalyedeki adamın elini tutan, aynı zamanda da kocasına sarılan gelin vurgusu rahatsız edici bulunmuştu.

Son olarak bir önceki gün yeni bir hamleyle gündem oldu.

Enes Batur bu kez 16 milyon aboneli YouTube hesabını sildi. Bu denli büyük hamleleri  giderek daha endişe verici bir hal aldığını düşündürtmeye başladı. Özellikle X'te kullanıcılar peşi sıra yorum yağdırdı.

Batur'un bu hamlesi ise en çok YouTube'deki en büyük rakibine yaradı!

Ruhi Çenet, Enes Batur'un YouTube hesabını kapatmasıyla 15.8 milyon abone ile Türkiye'nin en fazla aboneye sahip YouTuber'ı oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Gülistan Başköy
