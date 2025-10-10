16 Milyonluk Kanalını Silen Enes Batur’un Bu Kararı YouTube'daki En Büyük Rakibi Ruhi Çenet’e Yaradı!
YouTube dünyasında taşlar yeniden oynuyor! Eski aşkı Başak Karahan'ın evlenmesiyle rahatsız edici paylaşımlarda bulunan Enes Batur bu kez şaşırtıcı bir karar alarak 16 milyonluk kanalını kapattı. Sosyal medya kullanıcılarını şoke eden bu hamlesi en büyük rakibi ve eski dostu Ruhi Çenet’e yaradı. Artık Türkiye’nin en fazla aboneye sahip YouTuber’ı o!
Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem YouTube’un tartışmasız en popüler ismi olan Enes Batur'du.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takip edenler bilir, Karahan’ın düğün hazırlıkları sürerken de Enes Batur evli bir çift, birkaç çocuk ve bir de tekerli sandalyede bir adamın silüetini paylaşmış ancak ne demeye çalıştığı, ne ima ettiği yine anlaşılamamıştı.
Son olarak bir önceki gün yeni bir hamleyle gündem oldu.
Batur'un bu hamlesi ise en çok YouTube'deki en büyük rakibine yaradı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın