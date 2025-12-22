Saran’dan Sonra Okan Buruk mu? Gazeteci Sevilay Yılman’dan, Ela Rümeysa Cebeci Skandalında Okan Buruk İddiası
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve ünlü isimlerin adının geçtiği soruşturmada sular durulmuyor. Gazeteci Sevilay Yılman, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da şüpheli Ela Rümeysa Cebeci’nin ifadeleri doğrultusunda ifadeye çağrılabileceğini öne sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye gündemine oturan ve medya dünyasından spor camiasına sıçrayan soruşturma kapsamında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Sevilay Yılman'ın açıklamaları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın