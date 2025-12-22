Saran’dan Sonra Okan Buruk mu? Gazeteci Sevilay Yılman’dan, Ela Rümeysa Cebeci Skandalında Okan Buruk İddiası

Show TV’de yayınlanan 'Bu Sabah' programında açıklamalar yapan gazeteci Sevilay Yılman, tutuklu bulunan Ela Rümeysa Cebeci merkezli yürütülen dosyada, sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk’un da isminin geçtiğini ve ifadeye çağrılmasının beklendiğini dile getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının hemen ardından gelen bu açıklama, operasyonun kapsamının daha da genişleyebileceği yorumlarına neden oldu. Canlı yayında edindiği kulis bilgilerini paylaşan Yılman, soruşturmanın kilit ismi olan Cebeci’nin ifadelerinin spor dünyasında deprem etkisi yaratabileceğine işaret etti. Rakip takım taraftarlarının yaşanan sürece sevinmemesi gerektiği uyarısında bulunan Yılman, durumun ciddiyetini 'Ela, bela olmuş başka kulüplere de' sözleriyle özetledi.