Saran'dan Sonra Okan Buruk mu? Gazeteci Sevilay Yılman'dan, Ela Rümeysa Cebeci Skandalında Okan Buruk İddiası

Saran’dan Sonra Okan Buruk mu? Gazeteci Sevilay Yılman’dan, Ela Rümeysa Cebeci Skandalında Okan Buruk İddiası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.12.2025 - 11:51

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve ünlü isimlerin adının geçtiği soruşturmada sular durulmuyor. Gazeteci Sevilay Yılman, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da şüpheli Ela Rümeysa Cebeci’nin ifadeleri doğrultusunda ifadeye çağrılabileceğini öne sürdü.

Türkiye gündemine oturan ve medya dünyasından spor camiasına sıçrayan soruşturma kapsamında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Türkiye gündemine oturan ve medya dünyasından spor camiasına sıçrayan soruşturma kapsamında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Show TV’de yayınlanan 'Bu Sabah' programında açıklamalar yapan gazeteci Sevilay Yılman, tutuklu bulunan Ela Rümeysa Cebeci merkezli yürütülen dosyada, sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk’un da isminin geçtiğini ve ifadeye çağrılmasının beklendiğini dile getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının hemen ardından gelen bu açıklama, operasyonun kapsamının daha da genişleyebileceği yorumlarına neden oldu. Canlı yayında edindiği kulis bilgilerini paylaşan Yılman, soruşturmanın kilit ismi olan Cebeci’nin ifadelerinin spor dünyasında deprem etkisi yaratabileceğine işaret etti. Rakip takım taraftarlarının yaşanan sürece sevinmemesi gerektiği uyarısında bulunan Yılman, durumun ciddiyetini 'Ela, bela olmuş başka kulüplere de' sözleriyle özetledi.

İşte Sevilay Yılman'ın açıklamaları:

