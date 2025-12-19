Ünlü Sunucu Deniz Satar, Mehmet Akif Ersoy Sonrası Yaşanan Olaylar Hakkında Açıklama Yaptı
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci gibi isimlerin tutuklanmasıyla gündem olan olaylar hakkında ünlü sunucu Deniz Satar’dan açıklama geldi. Kendisine ‘Olaylardan etkilenmiyor musunuz’ diyenlere “Deli misiniz? Şok üstüne şok yaşıyorum. Bu yola girmek isteyenlerin cesareti kırılmasın. Sorun meslek değil; sorun mesleği sınırsızlıkla, dokunulmazlıkla ve hesapsızlıkla karıştıran anlayış” Sözleriyle cevap verdi.
Ünlü sunucu Deniz Satar, son günlerde gündem olan ekran yüzleri olayları hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.
