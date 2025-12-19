onedio
Ünlü Sunucu Deniz Satar, Mehmet Akif Ersoy Sonrası Yaşanan Olaylar Hakkında Açıklama Yaptı

Ünlü Sunucu Deniz Satar, Mehmet Akif Ersoy Sonrası Yaşanan Olaylar Hakkında Açıklama Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.12.2025 - 09:36

Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci gibi isimlerin tutuklanmasıyla gündem olan olaylar hakkında ünlü sunucu Deniz Satar’dan açıklama geldi. Kendisine ‘Olaylardan etkilenmiyor musunuz’ diyenlere “Deli misiniz? Şok üstüne şok yaşıyorum. Bu yola girmek isteyenlerin cesareti kırılmasın. Sorun meslek değil; sorun mesleği sınırsızlıkla, dokunulmazlıkla ve hesapsızlıkla karıştıran anlayış” Sözleriyle cevap verdi.

Ünlü sunucu Deniz Satar, son günlerde gündem olan ekran yüzleri olayları hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Ünlü sunucu Deniz Satar, son günlerde gündem olan ekran yüzleri olayları hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

X hesabından açıklama yapan Deniz Satar şunları söyledi: 

“Gündemden hiç mi etkilenmiyorsunuz denilmiş…

Deli misiniz?

Şok üstüne şok yaşıyorum.

Son yıllarda sıklıkla karşılaştığımız şey, tercih özgürlüğünden çok sınırların tamamen buharlaşması gibi hissediyorum.

Mahremiyetin değersizleştiği,

görünürlüğün erdem sanıldığı,

“her şeyin normalleştiği” ama hiçbir şeyin gerçekten sağlıklı olmadığı bir dönemden geçiyoruz.

Özellikle ekran önü figürleri için bu durum daha da çarpık.

Çünkü burada bireysel hayatlar değil, topluma sunulan temsiller söz konusu.

Ve temsil, ister istemez sorumluluk doğuruyor.

Sorun kim ne yaptı meselesi değil.

Sorun; güç, ün ve dokunulmazlık hissinin,

insanı sınırlarını kaybettiği bir alana sürüklemesi.

Ve tam bu noktada altını özellikle çizmek istiyorum: Bu meslek yalnızca görünürlükten, tıklanmaktan ya da şok etkisinden ibaret değil.

Bu işi ahlakıyla, mesafesiyle, emeğiyle yapan;

kamuoyuna karşı sorumluluğunu bilen,

kendi hayatıyla temsil ettiği alanı kirletmemeye özen gösteren insanlar da var.

Koridor sicilini de ekran sicili kadar temiz tutmak için büyük çaba harcayanlar…

Bu yüzden içimde kızgınlık da var.

Ekran önü bir alan seçmek,

mesleki etikle yürütüldüğünde son derece kıymetli bir iş.

Topluma temas eder, düşünce üretir, tartışma açar, örnek oluruz.

Bu yüzden bu yola girmek isteyenlerin cesareti kırılmasın.

Sorun meslek değil;

sorun mesleği sınırsızlıkla, dokunulmazlıkla ve hesapsızlıkla karıştıran anlayış.

Meslek hâlâ değerli.

Ekran hâlâ güçlü bir araç.

Ve bu gücü, kendine değil topluma karşı sorumlu hissedenler hâlâ burada.”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
