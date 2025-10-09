onedio
14 Yıllık Evliliği Taze Biten Yasemin Ergene'nin Ünlü Cerrahla Aşk Yaşadığı İddiası Sosyal Medyayı Salladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.10.2025 - 12:57

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evliliklerini tek celsede bitirip sessiz sedasız anlaşmalı olarak boşanması magazinde büyük yankı uyandırmıştı. Boşanma haberlerinin üzerinden henüz çok geçmeden Ergene'nin gönlünü ünlü cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a kaptırdığı iddası sosyal medyada gündem oldu. Doktorlar'ın Ela'sı Ergene hakkında ortaya atılan bomba iddia goygoycularına diline fena meze oldu. 

Gelin o yorumlara birlikte bakalım...

"Doktorlar" dizisinde canlandırdığı "Ela" karakteriyle hafızamıza kazınan Yasemin Ergene, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la evlenerek ekranlardan uzaklaşmıştı.

Uzun yıllar gözlerden uzak, lüks bir hayat süren Yasemin Ergene'yi kariyerinden sonra bu kez de sosyal medyada sağlıklı yaşam ve ev hayatı paylaşımlarıyla takip etmeye başlamıştık.

Ancak 14 yıllık evlilik geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde sonlandı. İkilinin boşanmadan önce de uzun bir süredir ayrı yaşadığı iddia edildi. Boşanma nedeninin ise “cimrilik” olduğu yönündeki söylentiler sosyal medyada çok konuşuldu.

Detaylardan bir önceki içeriğimizde bahsetmiştik:

Şimdi de Yasemin Ergene’nin gönlünü ünlü bir estetik cerraha kaptırdığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü ismin, ünlü estetik cerrah Karaca Başaran'la aşk yaşadığı iddiası kısa sürede yayıldı. Haberi duyan kullanıcılar da hemen goygoy malzemesi çıkardı.

