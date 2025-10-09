14 Yıllık Evliliği Taze Biten Yasemin Ergene'nin Ünlü Cerrahla Aşk Yaşadığı İddiası Sosyal Medyayı Salladı
Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evliliklerini tek celsede bitirip sessiz sedasız anlaşmalı olarak boşanması magazinde büyük yankı uyandırmıştı. Boşanma haberlerinin üzerinden henüz çok geçmeden Ergene'nin gönlünü ünlü cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a kaptırdığı iddası sosyal medyada gündem oldu. Doktorlar'ın Ela'sı Ergene hakkında ortaya atılan bomba iddia goygoycularına diline fena meze oldu.
Gelin o yorumlara birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Doktorlar" dizisinde canlandırdığı "Ela" karakteriyle hafızamıza kazınan Yasemin Ergene, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la evlenerek ekranlardan uzaklaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi de Yasemin Ergene’nin gönlünü ünlü bir estetik cerraha kaptırdığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın