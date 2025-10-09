Düğüne Katılmamıştı: Selena Gomez'e Böbreğini Bağışlayarak Hayatını Kurtaran Francia Raisa Sessizliğini Bozdu!

“Evlendiğini biliyorum ve onun için mutluyum. Selena artık kendi hayatını yaşıyor, çoktan milyarder oldu. Başından beri bana bunun bir bağış olduğu söylendi. Kiliseye bağış yaptığınızda arayıp paramı ne yaptınız diye soramazsınız. Bu da öyle bir şeydi. Hayatta olduğum ve bir hayat kurtardığım için mutluyum.”

Raisa ayrıca, Selena Gomez’in “sigara içtiği için kendisine öfkelendiği” yönündeki söylentilere de değinerek,

“Sosyal medyada dönen çok fazla dedikodu var. Şuan bunu bana sorman bile saçmalık. Ben hiçbir şey söylemedim. Konudan haberim bile yoktu. Bunlar dedikodudan ibaret. Kimse aramızda neler olup bittiğini gerçekten bilmiyor. Belki bir gün bu konuyu birlikte açıklarız.”