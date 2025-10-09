onedio
Düğüne Katılmamıştı: Selena Gomez'e Böbreğini Bağışlayarak Hayatını Kurtaran Francia Raisa Sessizliğini Bozdu!

Düğüne Katılmamıştı: Selena Gomez'e Böbreğini Bağışlayarak Hayatını Kurtaran Francia Raisa Sessizliğini Bozdu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.10.2025 - 09:44

Selena Gomez’in düğününde yokluğu dikkat çeken isim, bir dönem böbreğini vererek hayatını kurtaran arkadaşı Francia Raisa olmuştu. “Francia neden düğünde yoktu?” sorusu sosyal medyada büyük yankı bulmuş, ikilinin arasının neden bozuluğu merak edilmişti. Raisa sonunda sessizliğini bozdu. 

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, 27 Eylül'de sevgilisi Benny Blanco ile görkemli ama son derece gizli bir düğünle evlendi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, 27 Eylül’de sevgilisi Benny Blanco ile görkemli ama son derece gizli bir düğünle evlendi.

İçeriye telefon sokmak yasaktı, hatta iddiaya göre yalnızca yakın arkadaşı Taylor Swift’in telefon kullanmasına izin verildi. Magazin dünyasında aylarca konuşulacak bu düğünde, dikkat çeken bir detay ise 2017 yılında Selena’ya böbreğini bağışlayan yakın dostu Francia Raisa’nın orada olmamasıydı.

Hatta Gomez'in, arkadaşını düğününe davet etmediği bile iddia edilmişti.

Hatta Gomez'in, arkadaşını düğününe davet etmediği bile iddia edilmişti.

Francia Raisa da aynı gün sosyal medya paylaşımlarıyla başka yerde olduğunu göstermişti.

İkilinin dostluğu, Raisa’nın böbreğini bağışladığı dönemden sonra herkese örnek olmuştu. Ancak zamanla aralarına soğukluk girdiği konuşuluyordu.

Sessizliğini sonunda bozan Raisa, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Sessizliğini sonunda bozan Raisa, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Evlendiğini biliyorum ve onun için mutluyum. Selena artık kendi hayatını yaşıyor, çoktan milyarder oldu. Başından beri bana bunun bir bağış olduğu söylendi. Kiliseye bağış yaptığınızda arayıp paramı ne yaptınız diye soramazsınız. Bu da öyle bir şeydi. Hayatta olduğum ve bir hayat kurtardığım için mutluyum.”

Raisa ayrıca, Selena Gomez’in “sigara içtiği için kendisine öfkelendiği” yönündeki söylentilere de değinerek,

“Sosyal medyada dönen çok fazla dedikodu var. Şuan bunu bana sorman bile saçmalık. Ben hiçbir şey söylemedim. Konudan haberim bile yoktu. Bunlar dedikodudan ibaret. Kimse aramızda neler olup bittiğini gerçekten bilmiyor. Belki bir gün bu konuyu birlikte açıklarız.”

