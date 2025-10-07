Arabesk Müziğin Kraliçesi Güllü İçin "Kızcağız" Diyen Demet Akalın'a Bir Tepki de Lara'dan!

Arabesk sanatçısı Güllü’nün ölümünün ardından sanat camiasından pek çok ünlü isim açıklamalarda bulunmuştu. Demet Akalın'ın 'Hiçbir samimiyetim yoktu kızcağızla ama inanamadım, kader yani.' açıklaması ise sosyal medyada tepki çekmişti. Şarkıcı Lara da 'Bir insan ölümden nasıl prim yapabilir. Bu kadar efsane olabilecek bir kadın, bir hanımefendi, bir kraliçe hakkında kızcağız denmesini şiddetli kınıyorum.' sözleriyle Akalı'a tepki gösterdi.

Kaynak: Bi Kanal