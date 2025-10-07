onedio
Arabesk Müziğin Kraliçesi Güllü İçin "Kızcağız" Diyen Demet Akalın'a Bir Tepki de Lara'dan!

Gülistan Başköy
07.10.2025 - 12:34

Arabesk sanatçısı Güllü’nün ölümünün ardından sanat camiasından pek çok ünlü isim açıklamalarda bulunmuştu. Demet Akalın'ın 'Hiçbir samimiyetim yoktu kızcağızla ama inanamadım, kader yani.' açıklaması ise sosyal medyada tepki çekmişti. Şarkıcı Lara da 'Bir insan ölümden nasıl prim yapabilir. Bu kadar efsane olabilecek bir kadın, bir hanımefendi, bir kraliçe hakkında kızcağız denmesini şiddetli kınıyorum.' sözleriyle Akalı'a tepki gösterdi.

Kaynak: Bi Kanal

26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren arabesk sanatçısı Güllü’nün ani ölümü, müzik dünyasında şok ve büyük bir üzüntü yarattı.

Olayın ilk anlarından beri “kaza mı, intihar mı, yoksa cinayet mi” soruları etrafında pek çok spekülasyon dolaştı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, adli tıp raporu geçtiğimiz gün ortaya çıktı. Raporda Güllü’nün kanında 3,53 promil alkol tespit edildiği belirtildi. 

Güllü’nün avukatının açıklamasına göre, elde edilen bulgular kazara düşme olasılığını güçlendiriyor.

Açıklamasının tamamına ve rapordaki detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Sanat camiasından gelen ilk tepkiler taziye ve üzüntü yönündeyken, ünlü isimlerden farklı tonlarda yorumlar da yükseldi.

Özellikle Demet Akalın'ın sarf ettiği sözler kamuoyunda tepkilere neden oldu.  Akalın, Güllü hakkında “Hiçbir samimiyetim yoktu kızcağızla ama inanamadım, kader yani. Şimdi efsane olacak. Belki de istediği tek şey efsane olmaktı” sözlerini sarf etmişti.

Şarkıcı Lara da Demet Akalın'ın tepki çeken sözlerine şu açıklamayla yanıt verdi:

