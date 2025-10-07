Arabesk Müziğin Kraliçesi Güllü İçin "Kızcağız" Diyen Demet Akalın'a Bir Tepki de Lara'dan!
Arabesk sanatçısı Güllü’nün ölümünün ardından sanat camiasından pek çok ünlü isim açıklamalarda bulunmuştu. Demet Akalın'ın 'Hiçbir samimiyetim yoktu kızcağızla ama inanamadım, kader yani.' açıklaması ise sosyal medyada tepki çekmişti. Şarkıcı Lara da 'Bir insan ölümden nasıl prim yapabilir. Bu kadar efsane olabilecek bir kadın, bir hanımefendi, bir kraliçe hakkında kızcağız denmesini şiddetli kınıyorum.' sözleriyle Akalı'a tepki gösterdi.
Kaynak: Bi Kanal
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren arabesk sanatçısı Güllü’nün ani ölümü, müzik dünyasında şok ve büyük bir üzüntü yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sanat camiasından gelen ilk tepkiler taziye ve üzüntü yönündeyken, ünlü isimlerden farklı tonlarda yorumlar da yükseldi.
Şarkıcı Lara da Demet Akalın'ın tepki çeken sözlerine şu açıklamayla yanıt verdi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın