onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
O Nasıl Bakış Öyle: Jennifer Lopez ile Ex Kocası Ben Affleck'in Galadaki Sıcak Teması Ortalığı Fena Karıştırdı

O Nasıl Bakış Öyle: Jennifer Lopez ile Ex Kocası Ben Affleck'in Galadaki Sıcak Teması Ortalığı Fena Karıştırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.10.2025 - 11:32

2022'de evlendikten 2 yıl sonra boşanan Jennifer Lopez ile Ben Affleck yıllar sonra ilk kez yan yana geldi. New York’ta “Örümcek Kadının Öpücüğü” filminin galasında bir araya gelen eski eşlerin kırmızı halıdaki samimi halleri ise sosyal medyada gündem oldu. O bakışlar, “Aralarında tekrar bir kıvılcım mı oldu?” sorusunu akıllara getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir döneme damga vuran Bennifer çifti, yıllar sonra yine gündemde!

Bir döneme damga vuran Bennifer çifti, yıllar sonra yine gündemde!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile ünlü yapımcı Ben Affleck, 2022 yılının Temmuz ayında Las Vegas'ta nefes kesen bir düğün töreniyle evlenmişlerdi. Basında sık sık karşımıza çıkan çiftin neredeyse her karede birbirlerine aşkla bakması bu evliliğin uzun süreceğine dair inancımızı arttırıyordu. Ancak evlilikleri yalnızca 2 yıl sürebilmişti. İkilinin ayrılığının nedeni olarak  ihanet, mesafe, Affeck'in alkolik olması, kamuoyunun ilişkilerine çok fazla dahil olması gibi bir çok iddia ortaya atılmıştı. 

Boşanma sonrası Ben Affleck, “Jennifer, saygı duyduğum ve minnettar olduğum biri” derken, Lopez ise “Yalnızlık bana güç verdi” ifadelerini kullanmıştı.

Fakat geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen gala, bu ayrılığın ardından aralarındaki bağın hala tamamen kopmadığını düşündürdü.

Fakat geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen gala, bu ayrılığın ardından aralarındaki bağın hala tamamen kopmadığını düşündürdü.

Jennifer Lopez, filmin başrolünde büyüleyici performansıyla göz doldururken, filmin yapımcılığını üstlenen Ben Affleck de gecede hazır bulundu. İkilinin kırmızı halıda sohbet ederken kameralara yakalanması sosyal medyayı adeta ateşe verdi.

Bazı karelerde eski eşlerin birbirine sıcak gülümsemesi, romantik bakışları gözlerden kaçmadı.

Bazı karelerde eski eşlerin birbirine sıcak gülümsemesi, romantik bakışları gözlerden kaçmadı.

O anlar kısa sürede viral olurken, hayranları “Aşk yeniden mi?”, “Bakışlar hala aynı” yorumlarıyla ortalığı karıştırdı. Ben Affleck ise galada basına verdiği röportajda eski eşine övgüler yağdırdı:

“Jennifer bu işe ilk başladığında elinden gelenin en iyisini yapacaktı ve yaptı. Çok çalıştı. Onun sayısız yeteneğini görüyorsunuz, klasik müzikalleri izleyerek büyüyen biri.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın