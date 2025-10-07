O Nasıl Bakış Öyle: Jennifer Lopez ile Ex Kocası Ben Affleck'in Galadaki Sıcak Teması Ortalığı Fena Karıştırdı
2022'de evlendikten 2 yıl sonra boşanan Jennifer Lopez ile Ben Affleck yıllar sonra ilk kez yan yana geldi. New York’ta “Örümcek Kadının Öpücüğü” filminin galasında bir araya gelen eski eşlerin kırmızı halıdaki samimi halleri ise sosyal medyada gündem oldu. O bakışlar, “Aralarında tekrar bir kıvılcım mı oldu?” sorusunu akıllara getirdi.
Bir döneme damga vuran Bennifer çifti, yıllar sonra yine gündemde!
Fakat geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen gala, bu ayrılığın ardından aralarındaki bağın hala tamamen kopmadığını düşündürdü.
Bazı karelerde eski eşlerin birbirine sıcak gülümsemesi, romantik bakışları gözlerden kaçmadı.
