O Nasıl Bakış Öyle: Jennifer Lopez ile Ex Kocası Ben Affleck'in Galadaki Sıcak Teması Ortalığı Fena Karıştırdı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile ünlü yapımcı Ben Affleck, 2022 yılının Temmuz ayında Las Vegas'ta nefes kesen bir düğün töreniyle evlenmişlerdi. Basında sık sık karşımıza çıkan çiftin neredeyse her karede birbirlerine aşkla bakması bu evliliğin uzun süreceğine dair inancımızı arttırıyordu. Ancak evlilikleri yalnızca 2 yıl sürebilmişti. İkilinin ayrılığının nedeni olarak ihanet, mesafe, Affeck'in alkolik olması, kamuoyunun ilişkilerine çok fazla dahil olması gibi bir çok iddia ortaya atılmıştı.

Boşanma sonrası Ben Affleck, “Jennifer, saygı duyduğum ve minnettar olduğum biri” derken, Lopez ise “Yalnızlık bana güç verdi” ifadelerini kullanmıştı.