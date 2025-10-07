Villa Değerinde Direksiyon: Hande Erçel'in Yeni Aracının Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Son dönemde Hakan Sabancı’dan ayrılığı ve “Aşk ve Gözyaşı” dizisindeki performansıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, bu kez yeni aracıyla konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde polis çevirmesine takılan ünlü oyuncunun lüks aracı dikkat çekti. Fiyatı ise dudak uçuklattı!
Gelin birlikte bakalım.
Kaynak: Gazete Magazin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde hem özel hayatıyla hem de rol aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, bu kez kazancı ve lüks yaşamıyla gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsanız Erçel, uzun süredir Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkisiyle de sık sık magazin gündemine geliyordu.
Ayrılığın ardından oyuncu tüm enerjisini yeni dizisi “Aşk ve Gözyaşı”na yöneltti.
Geçtiğimiz günlerde de lüks aracıyla görüntülenen oyuncu, trafikte polis çevirmesine takıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın