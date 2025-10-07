onedio
Villa Değerinde Direksiyon: Hande Erçel'in Yeni Aracının Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Villa Değerinde Direksiyon: Hande Erçel'in Yeni Aracının Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.10.2025 - 10:25

Son dönemde Hakan Sabancı’dan ayrılığı ve “Aşk ve Gözyaşı” dizisindeki performansıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, bu kez yeni aracıyla konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde polis çevirmesine takılan ünlü oyuncunun lüks aracı dikkat çekti. Fiyatı ise dudak uçuklattı!

Gelin birlikte bakalım.

Kaynak: Gazete Magazin

Son dönemde hem özel hayatıyla hem de rol aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, bu kez kazancı ve lüks yaşamıyla gündemde.

Son dönemde hem özel hayatıyla hem de rol aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, bu kez kazancı ve lüks yaşamıyla gündemde.

“Güneşin Kızları” dizisiyle yıldızı parlayan, ardından “Sen Çal Kapımı” ve “Halka” gibi yapımlarla büyük bir çıkış yakalayan Hande Erçel, artık hem televizyonun hem reklam dünyasının en çok kazanan isimlerinden biri.

Hatırlarsanız Erçel, uzun süredir Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkisiyle de sık sık magazin gündemine geliyordu.

Hatırlarsanız Erçel, uzun süredir Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkisiyle de sık sık magazin gündemine geliyordu.

Çiftin evlenmesi beklenirken ani bir kararla yollarını ayırması magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ayrılığın perde arkasında Erçel'in evlenmek istemesi ve Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın bu evliliğe sıcak bakmadığının yer aldığı iddia edilmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ayrılığın ardından oyuncu tüm enerjisini yeni dizisi “Aşk ve Gözyaşı”na yöneltti.

Ayrılığın ardından oyuncu tüm enerjisini yeni dizisi "Aşk ve Gözyaşı"na yöneltti.

ATV ekranlarında yayınlanan dizideki performansı kimi izleyici tarafından çok beğenilirken, kimi tarafından eleştiri aldı. Ancak bir gerçek var ki; oyunculuğu ne kadar tartışılırsa tartışılsın Hande Erçel şu anda Türkiye’nin en çok kazanan kadın oyuncularından biri.

Geçtiğimiz günlerde de lüks aracıyla görüntülenen oyuncu, trafikte polis çevirmesine takıldı.

Geçtiğimiz günlerde de lüks aracıyla görüntülenen oyuncu, trafikte polis çevirmesine takıldı.

Hande Erçel, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bırakırken gözler bu kez aracına çevrildi. Güzel oyuncunun yeni aracının değerinin tam 20 milyon TL olduğu konuşuluyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

