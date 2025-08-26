onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hande Erçel'in Terk Etme Nedeni Ortaya Çıkınca, Hakan Sabancı Sosyal Medyada "Ana Kuzusu" Damgası Yedi

Hande Erçel'in Terk Etme Nedeni Ortaya Çıkınca, Hakan Sabancı Sosyal Medyada "Ana Kuzusu" Damgası Yedi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.08.2025 - 16:26

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı, herkesin “nikah masasına oturacaklar” dediği anda sürpriz bir şekilde bitti. Ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşerken, sosyal medya adeta çalkalandı. Gel Konuşalım programında Ece Erken’in yaptığı açıklamalarla ayrılık nedeni de ortaya çıktı. Tüm bu gelişmelerin ardından Hakan Sabancı sosyal medyada “anneci” yorumlarının hedefi oldu.

Buyrun o yorumlara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güneş’in Kızları dizisiyle ekranlarda yıldızı parlayan oyuncu, yıllardır hem başarılı projeleri hem de özel hayatıyla magazinin merkezinde.

Güneş’in Kızları dizisiyle ekranlarda yıldızı parlayan oyuncu, yıllardır hem başarılı projeleri hem de özel hayatıyla magazinin merkezinde.

Son yıllarda ise adı en çok Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle anılıyordu. Takip edenler bilir; çiftin gitmediği ülke kalmadı. Hatta öyle ki, “Artık evlilik yakın” yorumları yapılmaya başlanmıştı.

Ancak masal beklenildiği gibi bitmedi. Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel’in sosyal medya hesabından Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırması ayrıldıklarını ortaya çıkardı. Bu gelişmenin hemen ardından Arzu Sabancı’nın yaptığı, “Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır” paylaşımı olayın fitilini ateşledi. Bu sözler, “Oğlunun ayrılığına sevindi” yorumlarına neden olurken sosyal medyada büyük tepki gördü.

Arzu Sabancı'ya gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Derken işin aslı ortaya çıktı.

Derken işin aslı ortaya çıktı.

Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, “Ağustos başından beri araları bozuktu. Hande evliliği gündeme getirdi, Hakan ise geri durdu. Belki de tam da bu yüzden Arzu Sabancı istemedi” diyerek ayrılığın nedenini açıkladı.

Kaçıranlar için Erken'in açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Gelelim sosyal medya cephesine.

Gelelim sosyal medya cephesine.
twitter.com

Sosyal medyada ise bu kez Arzu Sabancı'dan sonra oğlu Hakan Sabancı’ya ağır eleştiriler yöneltildi. “Milyarder olsa bile ana kuzusu erkekten olmaz” ve “Yaşını almış bir adamın hâlâ annesinin sözünden çıkmaması psikolojik olarak incelenmeli” gibi yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlar:

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın