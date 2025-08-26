Hande Erçel'in Terk Etme Nedeni Ortaya Çıkınca, Hakan Sabancı Sosyal Medyada "Ana Kuzusu" Damgası Yedi

Son yıllarda ise adı en çok Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle anılıyordu. Takip edenler bilir; çiftin gitmediği ülke kalmadı. Hatta öyle ki, “Artık evlilik yakın” yorumları yapılmaya başlanmıştı.

Ancak masal beklenildiği gibi bitmedi. Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel’in sosyal medya hesabından Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırması ayrıldıklarını ortaya çıkardı. Bu gelişmenin hemen ardından Arzu Sabancı’nın yaptığı, “Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır” paylaşımı olayın fitilini ateşledi. Bu sözler, “Oğlunun ayrılığına sevindi” yorumlarına neden olurken sosyal medyada büyük tepki gördü.