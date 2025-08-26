Hande Erçel'in Terk Etme Nedeni Ortaya Çıkınca, Hakan Sabancı Sosyal Medyada "Ana Kuzusu" Damgası Yedi
Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı, herkesin “nikah masasına oturacaklar” dediği anda sürpriz bir şekilde bitti. Ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşerken, sosyal medya adeta çalkalandı. Gel Konuşalım programında Ece Erken’in yaptığı açıklamalarla ayrılık nedeni de ortaya çıktı. Tüm bu gelişmelerin ardından Hakan Sabancı sosyal medyada “anneci” yorumlarının hedefi oldu.
Buyrun o yorumlara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güneş’in Kızları dizisiyle ekranlarda yıldızı parlayan oyuncu, yıllardır hem başarılı projeleri hem de özel hayatıyla magazinin merkezinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derken işin aslı ortaya çıktı.
Gelelim sosyal medya cephesine.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın