Kısa Süre Önce Fiziğiyle Hayran Bırakan Selena Gomez'in Bikinili Son Pozları Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Yaz tatilini Los Cabos’ta geçiren Selena Gomez, arkadaşlarıyla deniz ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yakalandı. Eğlenceli anlarını doyasıya yaşasa da sosyal medya kullanıcıları yine Gomez’in fiziğine odaklandı. Lupus hastalığıyla uzun yıllardır mücadele eden ünlü şarkıcı, zaman zaman kullandığı ilaçların yan etkileri nedeniyle kilo alıp vermesiyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda fit görüntüsüyle övgü toplayan Gomez, bu kez bikinili halleriyle ikiye bölünmüş yorumların hedefi oldu. Kimileri kimileri 'Yine kilo almış' diyerek acımasız eleştirilerde bulunurken kimileri almadığını açının yanılttığını söyleyerek ünlü şarkıcıya destekte bulundu.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Hollywood’un parlayan yıldızlarından Selena Gomez’i neredeyse hepimiz çocuk yaşlarından beri ekranlarda tanıyoruz.
Ancak onun adının geçtiği yerde sadece aşk hayatı konuşulmuyor.
Şimdi ise tablo biraz farklı.
Bazı kullanıcılar “Tekrar kilo almış” derken kimileri de “Kör müsünüz hala fit” yorumunda bulunarak destek çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın