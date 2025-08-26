Kısa Süre Önce Fiziğiyle Hayran Bırakan Selena Gomez'in Bikinili Son Pozları Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Disney dizilerinde başlayan kariyerini şarkıcılık ve yapımcılıkla zirveye taşıyan Gomez, bugün hem müziği hem de özel hayatıyla milyonlarca hayranın yakından takip ettiği bir isim. “Come & Get It”ten “Lose You to Love Me”ye kadar birçok hit şarkısı bulunan Gomez, son dönemde Benny Blanco ile yaşadığı aşk ve evlilik hazırlıklarıyla da gündemdeydi.