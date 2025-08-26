onedio
Kısa Süre Önce Fiziğiyle Hayran Bırakan Selena Gomez'in Bikinili Son Pozları Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.08.2025 - 15:26

Yaz tatilini Los Cabos’ta geçiren Selena Gomez, arkadaşlarıyla deniz ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yakalandı. Eğlenceli anlarını doyasıya yaşasa da sosyal medya kullanıcıları yine Gomez’in fiziğine odaklandı. Lupus hastalığıyla uzun yıllardır mücadele eden ünlü şarkıcı, zaman zaman kullandığı ilaçların yan etkileri nedeniyle kilo alıp vermesiyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda fit görüntüsüyle övgü toplayan Gomez, bu kez bikinili halleriyle ikiye bölünmüş yorumların hedefi oldu. Kimileri kimileri 'Yine kilo almış' diyerek acımasız eleştirilerde bulunurken kimileri almadığını açının yanılttığını söyleyerek ünlü şarkıcıya destekte bulundu.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Hollywood’un parlayan yıldızlarından Selena Gomez’i neredeyse hepimiz çocuk yaşlarından beri ekranlarda tanıyoruz.

Disney dizilerinde başlayan kariyerini şarkıcılık ve yapımcılıkla zirveye taşıyan Gomez, bugün hem müziği hem de özel hayatıyla milyonlarca hayranın yakından takip ettiği bir isim. “Come & Get It”ten “Lose You to Love Me”ye kadar birçok hit şarkısı bulunan Gomez, son dönemde Benny Blanco ile yaşadığı aşk ve evlilik hazırlıklarıyla da gündemdeydi.

Ancak onun adının geçtiği yerde sadece aşk hayatı konuşulmuyor.

Uzun süredir lupus hastalığıyla mücadele eden Gomez, yıllardır kortizon ve bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanıyor. Bu da zaman zaman vücudunda su tutma, şişkinlik ve kilo dalgalanmalarına yol açıyor. Geçtiğimiz aylarda zayıflamış haliyle kameraların karşısına çıkan Gomez’in yeni fiziği çok konuşulmuş, “adeta mankenlere taş çıkartıyor” yorumları yapılmıştı.

Şimdi ise tablo biraz farklı.

Los Cabos tatilinde arkadaşlarıyla deniz keyfi yaparken görüntülenen Gomez’in kareleri sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Bazı kullanıcılar “Tekrar kilo almış” derken kimileri de “Kör müsünüz hala fit” yorumunda bulunarak destek çıktı.

Bazı kullanıcılar ise “Hastalığı spor yapmasına engel değil” diyerek spor yapması gerektiğini dile getirdi.

