Taciz İfşaları Büyüyor: Kalben, Otobüste Yaşadığı Tacizi İlk Kez Tüm Detaylarıyla Anlattı!
Sanat ve medya dünyasında son günlerde arka arkaya gelen taciz ifşaları gündemi adeta sarstı. Bu kez dikkatleri üzerine çeken isim, kendine özgü tarzı ve güçlü şarkı sözleriyle tanınan Kalben oldu. Ünlü şarkıcı, 19 yaşında bir otobüs yolculuğunda yaşadığı tacizi ilk kez anlattı. Yıllar boyunca içinden çıkamadığı bu travmanın hayatına nasıl yansıdığını samimi bir dille paylaştı. Açıklamalarıyla hem hayranlarını hem de meslektaşlarını duygulandıran Kalben, müzik sayesinde ayakta kaldığını söyledi.
Gelin o açıklamalarına birlikte bakalım.
Son günlerde sosyal medyada adeta bir domino etkisiyle başlayan ifşa dalgası, sanat camiasından televizyon dünyasına kadar pek çok kişiyi kapsıyor.
Geçtiğimiz yıllarda Katarsis'e katılan ünlü şarkıcı bu yaşadıklarını orada da anlatmıştı.
Ünlü sanatçı, bu tür olayları anlattığında çevresinden beklediği desteği göremediğini, hatta kimi zaman suçlayıcı tepkilerle karşılaştığını ifade etti.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
