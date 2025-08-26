Rafet El Roman ve Eski Eşi Tuğba Altıntop Kızları Su ve Şevval ile Doğum Gününde Bir Araya Geldi!
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman ve eski eşi Tuğba Altıntop doğum günü vesilesiyle yıllar sonra aynı karede buluştu. Altıntop’un sosyal medya hesabından paylaştığı o özel an, “Her zaman sevgiyle” notuyla dikkat çekti. Kızları Su ve Şevval'in de yer aldığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Gelin birlikte bu özel buluşmanın detaylarına bakalım.
Rafet El Roman, 90’lı yıllardan itibaren yazdığı romantik şarkılarla bir dönemin kalbini fethetmeyi başardı.
Çiftin bu evlilikten iki kızları dünyaya geldi: Su ve Şevval.
Rafet El Roman’ın 57'nci doğum günü vesilesiyle bir araya gelen eski eşler, kızları ile birlikte poz verdi.
