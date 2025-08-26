onedio
article/comments
article/share
Rafet El Roman ve Eski Eşi Tuğba Altıntop Kızları Su ve Şevval ile Doğum Gününde Bir Araya Geldi!

Rafet El Roman ve Eski Eşi Tuğba Altıntop Kızları Su ve Şevval ile Doğum Gününde Bir Araya Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.08.2025 - 09:15

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman ve eski eşi Tuğba Altıntop doğum günü vesilesiyle yıllar sonra aynı karede buluştu. Altıntop’un sosyal medya hesabından paylaştığı o özel an, “Her zaman sevgiyle” notuyla dikkat çekti. Kızları Su ve Şevval'in de yer aldığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gelin birlikte bu özel buluşmanın detaylarına bakalım.

Rafet El Roman, 90’lı yıllardan itibaren yazdığı romantik şarkılarla bir dönemin kalbini fethetmeyi başardı.

Rafet El Roman, 90’lı yıllardan itibaren yazdığı romantik şarkılarla bir dönemin kalbini fethetmeyi başardı.

“Seni Seviyorum”, “Sevgiye Zaman Ver”, “Kalbine Sürgüngibi hitleriyle hafızalara kazınan El Roman, özellikle duygusal şarkı sözleri ve kendine özgü yorumu ile milyonların sevgisini kazandı. Yıllar içinde pek çok albüm çıkaran sanatçı, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Rafet El Roman, 1996 yılında model Tuğba Altıntop ile evlendi.

Çiftin bu evlilikten iki kızları dünyaya geldi: Su ve Şevval.

Çiftin bu evlilikten iki kızları dünyaya geldi: Su ve Şevval.

Ancak zamanla yaşanan anlaşmazlıklar çiftin ilişkisini yıprattı ve evlilikleri 2003 yılında boşanmayla son buldu. Ayrılık sonrası çekişmeli velayet davası uzun süre gündemden düşmedi. Ancak daha sonra ikili aile bağlarını güçlü tutmaya özen gösterdi. Su ve Şevval El Roman da magazinin gözü önünde büyüdü.

Şimdilerde genç kız olan kardeşler sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz saatlerde ise yıllar sonra duygusal bir kare geldi.

Rafet El Roman’ın 57'nci doğum günü vesilesiyle bir araya gelen eski eşler, kızları ile birlikte poz verdi.

Rafet El Roman'ın 57'nci doğum günü vesilesiyle bir araya gelen eski eşler, kızları ile birlikte poz verdi.

Tuğba Altıntop, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı “Her zaman sevgiyle… İyi ki doğdun” sözleriyle yayınladı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yıllar sonra gelen bu aile tablosu hayranlarını da şaşırttı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
