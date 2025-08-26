Rafet El Roman ve Eski Eşi Tuğba Altıntop Kızları Su ve Şevval ile Doğum Gününde Bir Araya Geldi!

Ancak zamanla yaşanan anlaşmazlıklar çiftin ilişkisini yıprattı ve evlilikleri 2003 yılında boşanmayla son buldu. Ayrılık sonrası çekişmeli velayet davası uzun süre gündemden düşmedi. Ancak daha sonra ikili aile bağlarını güçlü tutmaya özen gösterdi. Su ve Şevval El Roman da magazinin gözü önünde büyüdü.

Şimdilerde genç kız olan kardeşler sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz saatlerde ise yıllar sonra duygusal bir kare geldi.