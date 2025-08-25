Sessizliğini Bozdu: Başak Karahan’dan Eski Sevgilisi Enes Batur’a 5 Kuruşluk Dava!

Çift, 2017–2018 yıllarında birlikte ürettikleri videolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Genç takipçilerin ilgiyle izlediği ikili, ayrıldıktan sonra kendi yollarına yöneldi. Ancak yıllar sonra bu defa başka bir gündemle tekrar adları yan yana anıldı. Başak Karahan’ın evlilik hazırlıkları yaptığı dönemde Enes Batur’un yaptığı sosyal medya hareketleri magazin gündemini karıştırdı.

Batur’un, Karahan’la birlikte oldukları döneme ait bir fotoğrafı kısa süreliğine profil resmi yapması ve ardından kaldırması, “takıntılı” ve “toksik” yorumlarını beraberinde getirdi.