Sessizliğini Bozdu: Başak Karahan’dan Eski Sevgilisi Enes Batur’a 5 Kuruşluk Dava!
Başak Karahan, evlilik hazırlıkları sürerken eski sevgilisi Enes Batur’un sosyal medyadaki hamleleriyle gündeme gelmişti. Uzun süredir sessizliğini koruyan Karahan, sonunda beklenen açıklamayı yaptı. Psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen fenomen, 5 kuruşluk tazminat davası açtığını ve koruma kararı sürecini başlattığını duyurdu.
Bir dönem YouTube’un en popüler çiftlerinden olan Enes Batur ve Başak Karahan'ı birçoğunuz tanıyordur.
Dahası, Batur’un X’te paylaştığı ve kısa süre sonra sildiği “Bu kadarı yeterli :D Başak umarım mutlusundur fakat biliyorsun ki ‘U eat me first :D’ and I hop u good now” ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı.
Başak Karahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5 kuruşluk tazminat davası açtığını duyurdu.
Daha sonra bir video paylaştı.
