Sessizliğini Bozdu: Başak Karahan'dan Eski Sevgilisi Enes Batur'a 5 Kuruşluk Dava!

Sessizliğini Bozdu: Başak Karahan’dan Eski Sevgilisi Enes Batur’a 5 Kuruşluk Dava!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.08.2025 - 15:17

Başak Karahan, evlilik hazırlıkları sürerken eski sevgilisi Enes Batur’un sosyal medyadaki hamleleriyle gündeme gelmişti. Uzun süredir sessizliğini koruyan Karahan, sonunda beklenen açıklamayı yaptı. Psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen fenomen, 5 kuruşluk tazminat davası açtığını ve koruma kararı sürecini başlattığını duyurdu. 

Buyrun detaylara...

Bir dönem YouTube’un en popüler çiftlerinden olan Enes Batur ve Başak Karahan'ı birçoğunuz tanıyordur.

Çift, 2017–2018 yıllarında birlikte ürettikleri videolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Genç takipçilerin ilgiyle izlediği ikili, ayrıldıktan sonra kendi yollarına yöneldi. Ancak yıllar sonra bu defa başka bir gündemle tekrar adları yan yana anıldı. Başak Karahan’ın evlilik hazırlıkları yaptığı dönemde Enes Batur’un yaptığı sosyal medya hareketleri magazin gündemini karıştırdı. 

Batur’un, Karahan’la birlikte oldukları döneme ait bir fotoğrafı kısa süreliğine profil resmi yapması ve ardından kaldırması, “takıntılı” ve “toksik” yorumlarını beraberinde getirdi.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Dahası, Batur’un X’te paylaştığı ve kısa süre sonra sildiği “Bu kadarı yeterli :D Başak umarım mutlusundur fakat biliyorsun ki ‘U eat me first :D’ and I hop u good now” ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Karahan ise tüm bu gelişmeler karşısında sessizliğini koruyordu. Ta ki geçtiğimiz dakikalara kadar…

Başak Karahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5 kuruşluk tazminat davası açtığını duyurdu.

Açıklamasında ayrıca koruma kararı sürecini başlattığını da belirtti.

Daha sonra bir video paylaştı.

