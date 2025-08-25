Derin Talu’dan Şaşırtan İtiraf: Sevgilisinin 10 Yıllık İlişkisi Hakkında Konuştu!

Başarılı sunuculuk kariyeri, güzelliği ve diksiyonuyla hafızalara kazınan Samyeli, Türk televizyonlarının en bilinen yüzlerinden biri oldu. Ancak son yıllarda Samyeli’nin kendisinden çok kızlarını konuşur olduk. Özellikle de Derin Talu sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasına girmeyi başardı.

Matcha’sından, erkek kriterlerine, kilo açıklamalarından soğan halkalı paylaşımlarına kadar her adımı olay olan Derin Talu, her hareketiyle sürekli gündemde kalmaya devam ediyor. Son dönemde ise daha çok özel hayatıyla konuşuluyor.