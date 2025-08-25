onedio
Derin Talu’dan Şaşırtan İtiraf: Sevgilisinin 10 Yıllık İlişkisi Hakkında Konuştu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.08.2025 - 11:14

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, attığı her adımı olay olan isimlerden. Daha geçenlerde sevgilisini ilk kez paylaşarak sosyal medyayı sallamıştı. Bu kez de takipçisinden gelen “Erkek arkadaşının 10 yıllık ilişkisi olmasını kıskanmıyor musun?” sorusuna verdiği cevapla gündeme damga vurdu. Hem dobra hem de şaşırtıcı yanıtı, ortalığı fena karıştırdı!

Gelin, detaylara birlikte bakalım.

Aslında hepimiz Defne Samyeli’yi yıllarca ekranlarda izledik.

Başarılı sunuculuk kariyeri, güzelliği ve diksiyonuyla hafızalara kazınan Samyeli, Türk televizyonlarının en bilinen yüzlerinden biri oldu. Ancak son yıllarda Samyeli’nin kendisinden çok kızlarını konuşur olduk. Özellikle de Derin Talu sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasına girmeyi başardı.

Matcha’sından, erkek kriterlerine, kilo açıklamalarından soğan halkalı paylaşımlarına kadar her adımı olay olan Derin Talu, her hareketiyle sürekli gündemde kalmaya devam ediyor. Son dönemde ise daha çok özel hayatıyla konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından, bir arkadaşının düğününde çekilen fotoğraflarını peş peşe paylaşmış, bu karelerin arasında sevgilisini de ilk kez göstermişti.

Çiftin oldukça romantik ve ateşli bir pozları sosyal medyayı sallamıştı. Biz de doğrusu çok sempatik bulmuştuk kendilerini!

Sevgilisinin kim olduğu uzun süre merak edildi. Ablası Deren Talu’nun “neden etiketlemedin?” sorusuna Derin, “Ortak karar” demişti. Ancak kısa sürede sevgilisinin Tanalp Tokgöz olduğu ortaya çıkmıştı.

Hakkındaki bilgilere bu içeriğimizde detaylıca bahsetmiştik:

Bu kez Derin Talu, yine sosyal medyada verdiği yanıtla gündeme geldi.

