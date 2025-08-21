Sherlock Onedio İftiharla Sunar! CV'lerden Sonra Aşkını Bulan Derin Talu'nun Sevgilisinin Kim Olduğunu Bulduk!
Son zamanların en çok konuşulan ismi Derin Talu, bir süre önce CV ile sevgili aramaya başlamıştı. Her videosu ve hatta her yaptığı olay olan Derin Talu, dün akşam sevgilisiyle karşımıza çıktı! Sevgilisini gönderisine etiketlemeyen Derin Talu'nun bu adımı tabii ki ortalığı ayağa kaldırdı. Ablası Deren Talu'nun yorumuna ise neden 'tag'lemediği' sorusuna, 'Ortak karar' diye cevap vermişti.
Onedio Sherlock servisi harekete geçti, Derin Talu'nun sevgilisinin kim olduğunu bulduk!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Derin Talu, bir kez daha gündeme gelmeyi başardı.
Gerçek bir iş insanı yani...
Dün akşam yaptığı paylaşımlarla Derin Talu, yeni sevgilisini cümle aleme duyurdu!
İşte karşınızda Derin Talu'nun sevgilisi Tanalp Tokgöz!
Ablası Deren Talu'nun neden etiketli olmadığını sorduğu sevgilisi için Derin Talu "Ortak karar" demişti.
2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
