Sherlock Onedio İftiharla Sunar! CV'lerden Sonra Aşkını Bulan Derin Talu'nun Sevgilisinin Kim Olduğunu Bulduk!

Son zamanların en çok konuşulan ismi Derin Talu, bir süre önce CV ile sevgili aramaya başlamıştı. Her videosu ve hatta her yaptığı olay olan Derin Talu, dün akşam sevgilisiyle karşımıza çıktı! Sevgilisini gönderisine etiketlemeyen Derin Talu'nun bu adımı tabii ki ortalığı ayağa kaldırdı. Ablası Deren Talu'nun yorumuna ise neden 'tag'lemediği' sorusuna, 'Ortak karar' diye cevap vermişti.

Onedio Sherlock servisi harekete geçti, Derin Talu'nun sevgilisinin kim olduğunu bulduk!