Sherlock Onedio İftiharla Sunar! CV'lerden Sonra Aşkını Bulan Derin Talu'nun Sevgilisinin Kim Olduğunu Bulduk!

Sherlock Onedio İftiharla Sunar! CV'lerden Sonra Aşkını Bulan Derin Talu'nun Sevgilisinin Kim Olduğunu Bulduk!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.08.2025 - 11:53

Son zamanların en çok konuşulan ismi Derin Talu, bir süre önce CV ile sevgili aramaya başlamıştı. Her videosu ve hatta her yaptığı olay olan Derin Talu, dün akşam sevgilisiyle karşımıza çıktı! Sevgilisini gönderisine etiketlemeyen Derin Talu'nun bu adımı tabii ki ortalığı ayağa kaldırdı. Ablası Deren Talu'nun yorumuna ise neden 'tag'lemediği' sorusuna, 'Ortak karar' diye cevap vermişti. 

Onedio Sherlock servisi harekete geçti, Derin Talu'nun sevgilisinin kim olduğunu bulduk!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Derin Talu, bir kez daha gündeme gelmeyi başardı.

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Derin Talu, bir kez daha gündeme gelmeyi başardı.

Ancak bu sefer mutlu bir haberle! Daha önce sık sık videoları ya da konuşmalarıyla gündeme gelen Derin Talu, biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda TikTok üzerinden sevgili bulmak için CV istemişti. Ancak sonunda aradığını buldu!

Gerçek bir iş insanı yani...

Gerçek bir iş insanı yani...

Dün akşam yaptığı paylaşımlarla Derin Talu, yeni sevgilisini cümle aleme duyurdu!

Dün akşam yaptığı paylaşımlarla Derin Talu, yeni sevgilisini cümle aleme duyurdu!

Aradığını sonunda bulduğu için derin bir nefes aldığımız Derin Talu'nun sevgilisinin kim olduğu ise gizemini koruyordu. Şu ana kadar! Onedio Sherlock servisinin harekete geçmesiyle 'Derin Talu'nun sevgilisi kim?' soruları da cevabını buldu.

İşte karşınızda Derin Talu'nun sevgilisi Tanalp Tokgöz!

İşte karşınızda Derin Talu'nun sevgilisi Tanalp Tokgöz!

1994 doğumlu Tanalp Tokgöz, 2016 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş. Lockton Omni'ye 2017 yılında katıldı ve brokerlik departmanında tüm deniz sigortası branşlarında hizmet veriyor. Derin Talu'nun sevgilisi Tanalp Tokgöz'ün Instagram hesabı ise @tanalptokgoz

Ablası Deren Talu'nun neden etiketli olmadığını sorduğu sevgilisi için Derin Talu "Ortak karar" demişti.

Ablası Deren Talu'nun neden etiketli olmadığını sorduğu sevgilisi için Derin Talu "Ortak karar" demişti.

Ancak Sherlock'luğumuz tuttu ve aradığımızı bulduk. Mutluluklar dileriz!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
