Devrilen Ağacın Altında Kalan Oyuncu İbrahim Yıldız'ın Annesinden Son Durumuna Dair Yürek Burkan Sözler

Devrilen Ağacın Altında Kalan Oyuncu İbrahim Yıldız’ın Annesinden Son Durumuna Dair Yürek Burkan Sözler

Merve Ersoy
Merve Ersoy
21.08.2025 - 11:10

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni gibi dizilerde rol alan oyuncu İbrahim Yıldız, geçtiğimiz hafta devrilen ağacın altında kalmıştı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesini sürdüren oyuncunun sağlık durumu merak ediliyordu. Beyaz TV'ye konuşan annesi, gözyaşlarıyla yaşananları anlattı.

Kaynak: Beyaz TV

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Vhqeg...
Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni gibi dizilerle tanıdığımız genç oyuncu İbrahim Yıldız, geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay yaşamıştı.

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni gibi dizilerle tanıdığımız genç oyuncu İbrahim Yıldız, geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay yaşamıştı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalan İbrahim Yıldız, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Tüm sevenlerini yasa boğan İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumu merak ediliyordu.

Oyuncu İbrahim Yıldız'ın annesi Beyaz TV'ye konuştu.

Annesinin yürek burkan sözleri yaşananların büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Annesinin yürek burkan sözleri yaşananların büyüklüğünü gözler önüne serdi.

'Benim oğlum içeride canıyla mücadele ediyor.' diyen annenin, 'Bir anneye doktorun, senin oğlun 1 saat yaşayacak, 2 saat yaşayacak demesi nedir bilir misiniz?' sözleri duyanların içini sızlattı. Acılı anne, 'Ben oğlumu ayağından tanıdım.' dedi. Hayati tehlikesi devam eden İbrahim Yıldız'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
