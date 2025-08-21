Devrilen Ağacın Altında Kalan Oyuncu İbrahim Yıldız’ın Annesinden Son Durumuna Dair Yürek Burkan Sözler
Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni gibi dizilerde rol alan oyuncu İbrahim Yıldız, geçtiğimiz hafta devrilen ağacın altında kalmıştı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesini sürdüren oyuncunun sağlık durumu merak ediliyordu. Beyaz TV'ye konuşan annesi, gözyaşlarıyla yaşananları anlattı.
Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni gibi dizilerle tanıdığımız genç oyuncu İbrahim Yıldız, geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay yaşamıştı.
Oyuncu İbrahim Yıldız'ın annesi Beyaz TV'ye konuştu.
Annesinin yürek burkan sözleri yaşananların büyüklüğünü gözler önüne serdi.
