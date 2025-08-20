Sevilen Dizi Kral Kaybederse'nin Kadrosuna Usta Oyuncu Dahil Oldu!
Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse'nin 2. sezon hazırlıkları devam ediyor. Nilperi Şahinkaya'nın kadrosundan ayrıldığı dizinin yeni sezonuna yepyeni oyuncular geliyor. Birsen Altuntaş, usta bir oyuncunun medya patronu karakteriyle dizide yer alacağını açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse, Star TV'nin en sevilen işlerinden olmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu Engin Şenkan, yeni sezonda Kral Kaybederse'nin kadrosuna dahil olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın