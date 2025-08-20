onedio
Sevilen Dizi Kral Kaybederse'nin Kadrosuna Usta Oyuncu Dahil Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.08.2025 - 00:28

Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse'nin 2. sezon hazırlıkları devam ediyor. Nilperi Şahinkaya'nın kadrosundan ayrıldığı dizinin yeni sezonuna yepyeni oyuncular geliyor. Birsen Altuntaş, usta bir oyuncunun medya patronu karakteriyle dizide yer alacağını açıkladı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse, Star TV'nin en sevilen işlerinden olmaya devam ediyor.

Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın başrollerde yer aldığı dizi, kısa sürede televizyona damga vuran işler arasında yer almıştı. 2. sezon onayı alan Kral Kaybederse'nin yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürerken Birsen Altuntaş'tan yeni sezonun oyuncu kadrosuna dair bomba bir haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu Engin Şenkan, yeni sezonda Kral Kaybederse'nin kadrosuna dahil olacak.

Altuntaş, Çetin Tekindor'un adının geçtiği medya patronu Cemal rolü için Engin Şenkan'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Birsen Altuntaş ayrıca Kral Kaybederse dizisinin yeni sezon yayın tarihini 9 Eylül olarak açıkladı.

