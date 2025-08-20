onedio
article/comments
article/share
Kadro Genişliyor: Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna Sürpriz İsim Dahil Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci - TV Editörü
20.08.2025 - 21:49

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu yeni sezona doğru şekillenmeye başladı. 3. sezonda ciddi oyuncu ayrılıklarının yaşandığı Şerbo'nun 4. sezonu için iddialı isimlerle anlaşılırken Birsen Altuntaş, çekimlerin başlamasına 3 gün kala yeni bir karakterin daha geldiğini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Show TV ekranlarında 3 sezondur ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, enfes reyting oranlarıyla 4. sezon onayı almıştı.

Yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam eden Şerbo'nun 23 Ağustos günü sete çıkması beklenirken kadrosu tamamlandı zannedilirken Birsen Altuntaş'tan bomba bir haber geldi. 3. sezonda kadrosunda ciddi ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu için pek çok ünlü isimle anlaşmaya varılmıştı. Birsen Altuntaş, Şerbo'ya genç bir oyuncunun daha dahil olduğunu açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu Sibel Şişman, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu.

Altuntaş, zaman atlamasıyla başlayacak olan Şerbo'da Sibel Şişman'ın Birsen isimli karaktere hayat vereceğini açıkladı. Birsen karakteri, Abdullah Ünal'ın evine kahya olarak gelecek.

Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ne zaman sorusuna da Birsen Altuntaş'tan yanıt geldi. Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin 12 Eylül Cuma günü sezonu açacağını duyurdu.

