Kadro Genişliyor: Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna Sürpriz İsim Dahil Oldu
Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu yeni sezona doğru şekillenmeye başladı. 3. sezonda ciddi oyuncu ayrılıklarının yaşandığı Şerbo'nun 4. sezonu için iddialı isimlerle anlaşılırken Birsen Altuntaş, çekimlerin başlamasına 3 gün kala yeni bir karakterin daha geldiğini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Show TV ekranlarında 3 sezondur ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, enfes reyting oranlarıyla 4. sezon onayı almıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu Sibel Şişman, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu.
