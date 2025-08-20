Gönül Dağı'nın Başrollerinden Yeni Sezona Dair İlk Set Fotoğrafı Geldi

Çekimleri Eskişehir'de yapılan Gönül Dağı'nın yıllardır ekranda olmasına rağmen hala bu kadar rağbet görmesi rakiplerini şaşırtmaya devam ediyor.

Cihat Süvarioğlu'nun kadrodan ayrıldığı Gönül Dağı'nın ana kadrosu yeni sezonda da bir arada olurken dizinin yeni sezonu için sonunda sete çıkıldı. Bu sezonla beraber tam 6 sezondur Gönül Dağı'nın başrolü olan Berk Atan'dan ise setin ilk gününden fotoğraf geldi.