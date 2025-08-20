onedio
Gönül Dağı'nın Başrollerinden Yeni Sezona Dair İlk Set Fotoğrafı Geldi

Gönül Dağı'nın Başrollerinden Yeni Sezona Dair İlk Set Fotoğrafı Geldi

Gönül Dağı
20.08.2025 - 18:53

TRT 1 ekranlarının zevkle izlenen dizisi Gönül Dağı'nın 6. sezonu için çalışmalar başladı. Yeni sezon için sete çıkan Gönül Dağı ekibinin başrolleri Berk Atan ve Melis Sevinç'ten set karesi gecikmedi.

TRT 1 ekranlarında tam 5 sezondur yayınlanan Gönül Dağı, nefis reytingleriyle 6. sezon onayı almıştı.

Çekimleri Eskişehir'de yapılan Gönül Dağı'nın yıllardır ekranda olmasına rağmen hala bu kadar rağbet görmesi rakiplerini şaşırtmaya devam ediyor. 

Cihat Süvarioğlu'nun kadrodan ayrıldığı Gönül Dağı'nın ana kadrosu yeni sezonda da bir arada olurken dizinin yeni sezonu için sonunda sete çıkıldı. Bu sezonla beraber tam 6 sezondur Gönül Dağı'nın başrolü olan Berk Atan'dan ise setin ilk gününden fotoğraf geldi.

Partneri Melis Sevinç'le beraber Gönül Dağı setinden fotoğraf paylaşan Berk Atan'ın paylaşımı viral oldu.

'Vira Bismillah dedik. Dile kolay 6. sezonumuz hayırlı olsun. Güzellikler getirsin hepimize' yazan Berk Atan, Gönül Dağı seyircisine mükemmel bir jest yapmış oldu.

Bakalım Gönül Dağı'nın yeni sezonunda neler olacak?

