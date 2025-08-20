Gönül Dağı'nın Başrollerinden Yeni Sezona Dair İlk Set Fotoğrafı Geldi
TRT 1 ekranlarının zevkle izlenen dizisi Gönül Dağı'nın 6. sezonu için çalışmalar başladı. Yeni sezon için sete çıkan Gönül Dağı ekibinin başrolleri Berk Atan ve Melis Sevinç'ten set karesi gecikmedi.
TRT 1 ekranlarında tam 5 sezondur yayınlanan Gönül Dağı, nefis reytingleriyle 6. sezon onayı almıştı.
Partneri Melis Sevinç'le beraber Gönül Dağı setinden fotoğraf paylaşan Berk Atan'ın paylaşımı viral oldu.
