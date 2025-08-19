Bebek Düştü mü? Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ve Ömer'in Bebeğinin Akıbeti Belli Oldu!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali epey karmaşık geçmişti. Mustafa'nın cinnet geçirdiği sezon finalinde Fatih, Koray ve Işıl vurulurken Kıvılcım, bebeğini düşürme tehlikesi geçirmişti. Birsen Altuntaş, yeni sezonda Kıvılcım ve Ömer'in bebeğinin akıbetini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Kızılcık Şerbeti”nin heyecanla beklenen 4. sezonu eylülde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezon finalinde Kıvılcım’ın bebeğini kaybetme ihtimali üzerine gerilim artmış, seyirci de “bebek doğacak mı, yoksa kayıp mı yaşanacak?” sorusuna yanıt aramıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın