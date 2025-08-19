onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bebek Düştü mü? Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ve Ömer'in Bebeğinin Akıbeti Belli Oldu!

Bebek Düştü mü? Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ve Ömer'in Bebeğinin Akıbeti Belli Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.08.2025 - 00:23

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali epey karmaşık geçmişti. Mustafa'nın cinnet geçirdiği sezon finalinde Fatih, Koray ve Işıl vurulurken Kıvılcım, bebeğini düşürme tehlikesi geçirmişti. Birsen Altuntaş, yeni sezonda Kıvılcım ve Ömer'in bebeğinin akıbetini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Kızılcık Şerbeti”nin heyecanla beklenen 4. sezonu eylülde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

“Kızılcık Şerbeti”nin heyecanla beklenen 4. sezonu eylülde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğuna bu kez Özgür Sevimli oturacak ve yeni sezon çekimleri 23 Ağustos’ta başlayacak. Hikâye zaman atlamasıyla devam ederken kadroya yeni bir bebek karakteri de dahil oluyor.

Sezon finalinde Kıvılcım’ın bebeğini kaybetme ihtimali üzerine gerilim artmış, seyirci de “bebek doğacak mı, yoksa kayıp mı yaşanacak?” sorusuna yanıt aramıştı.

Sezon finalinde Kıvılcım’ın bebeğini kaybetme ihtimali üzerine gerilim artmış, seyirci de “bebek doğacak mı, yoksa kayıp mı yaşanacak?” sorusuna yanıt aramıştı.

Gelen son kulis bilgilerine göre bu merak nihayet giderildi. Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre, Evrim Alasya ile Barış Kılıç’ın hayat verdiği Kıvılcım ve Ömer çiftinin bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya gelecek. Üstelik yeni sezonla birlikte ailelerine katılacak bu bebeğin erkek olacağı da öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın