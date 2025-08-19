onedio
Ayrılıklar Yaşanmıştı! NOW, Hudutsuz Sevda'da Devam Eden Oyuncuları Ele Verdi

19.08.2025 - 22:02

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı alırken hikayesinde büyük bir değişiklik yapma kararı aldı. Başrol Miray Daner dahil olmak üzere kadrodaki kadın oyuncuların tümü diziden ayrılırken Hudutsuz Sevda'nın 'Halo'nun Yolu' konseptine bürünmesine karar verilmişti. Kadrosundaki değişikliklerle gündem olan Hudutsuz Sevda'da devam eden oyuncular merak edilirken NOW, yaptığı paylaşımla devam eden isimleri ele verdi.

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'da bir dizi ayrılık yaşanmıştı.

Başta dizinin başrol oyuncusu Miray Daner olmak üzere Hudutsuz Sevda dizisinin neredeyse bütün oyuncuları kadrodan ayrılmıştı. Senaryo değişikliği nedeniyle kadroda da ciddi değişimlerin yaşanacağı Hudutsuz Sevda'da ana kadrodan hangi oyuncuların devam edeceği merak konusu olurken NOW'ın yaptığı paylaşım kadroyu ele verdi.

Deniz Can Aktaş'ın canlandırdığı Halil İbrahim karakterinin etrafında dönüp "Halo'nun Yolu" konseptiyle devam edecek dizide eski kadrodan 4 oyuncu daha devam ediyor.

NOW'ın paylaşımında Deniz Can Aktaş'ın canlandırdığı Halil İbrahim karakterinin yanında Burak Sevinç'in karakteri Fikret Leto, Caner Kurtaran'ın calandırdığı Deli Binbaşı, Alp Özgür Yaşin'in karakteri Ayhan ve Koray Şahinbaş'ın canlandırdığı Kika Yahya karakteri yer aldı.

