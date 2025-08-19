Ayrılıklar Yaşanmıştı! NOW, Hudutsuz Sevda'da Devam Eden Oyuncuları Ele Verdi
NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı alırken hikayesinde büyük bir değişiklik yapma kararı aldı. Başrol Miray Daner dahil olmak üzere kadrodaki kadın oyuncuların tümü diziden ayrılırken Hudutsuz Sevda'nın 'Halo'nun Yolu' konseptine bürünmesine karar verilmişti. Kadrosundaki değişikliklerle gündem olan Hudutsuz Sevda'da devam eden oyuncular merak edilirken NOW, yaptığı paylaşımla devam eden isimleri ele verdi.
NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'da bir dizi ayrılık yaşanmıştı.
Deniz Can Aktaş'ın canlandırdığı Halil İbrahim karakterinin etrafında dönüp "Halo'nun Yolu" konseptiyle devam edecek dizide eski kadrodan 4 oyuncu daha devam ediyor.
