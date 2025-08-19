onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İlk Sayfa Paylaşılmış: Kızılcık Şerbeti'nin 4. Sezon Senaryosunun İfşa Olduğu İddia Edildi

İlk Sayfa Paylaşılmış: Kızılcık Şerbeti'nin 4. Sezon Senaryosunun İfşa Olduğu İddia Edildi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.08.2025 - 17:26

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon hazırlıkları devam ediyor. Sosyal medyada Şerbo'ya dair pek çok paylaşım dolaşırken bunlardan biri de 4. sezon senaryosu oldu. 4. sezon ilk bölüme ait olduğu iddia edilen senaryo kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dikkatli seyirciler senaryoda bir cenaze sahnesinin olduğunu iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon hazırlıkları başladı.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon hazırlıkları başladı.

Kadrosunda ciddi değişikliklerin yaşandığı Kızılcık Şerbeti'nde kulislerde dolaşan bilgilere göre senaryoda da epey farklılıklar olacak. Zaman atlamasının yaşanacağı Şerbo'da kimlerin ölüp kimlerin diziye devam edeceği henüz netleşmedi. Şerbo hakkında seyirciler her gün bambaşka teoriler üretirken sete çıkmasına az bir zaman kalan Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunun senaryosunun ifşa olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada gündem olan Kızılcık Şerbeti senaryosu, Şerbo fanları tarafından yoğun rağbet gördü.

Sosyal medyada gündem olan Kızılcık Şerbeti senaryosu, Şerbo fanları tarafından yoğun rağbet gördü.

Zaman atlamasının yaşanacağı bilinen Kızılcık Şerbeti'ne ait olduğu söylenen senaryoyu inceleyen seyirciler, bir cenaze sahnesinin yazdığını fark ederken sezon finalinde epey yaralının olduğunu hesaba katarsak bu olasılığın tutarlı olduğunu söyleyebiliriz.

Peki siz bu senaryoda neler gördünüz? Yorumlarda buluşalım...

Peki siz bu senaryoda neler gördünüz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın