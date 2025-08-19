İlk Sayfa Paylaşılmış: Kızılcık Şerbeti'nin 4. Sezon Senaryosunun İfşa Olduğu İddia Edildi
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon hazırlıkları devam ediyor. Sosyal medyada Şerbo'ya dair pek çok paylaşım dolaşırken bunlardan biri de 4. sezon senaryosu oldu. 4. sezon ilk bölüme ait olduğu iddia edilen senaryo kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dikkatli seyirciler senaryoda bir cenaze sahnesinin olduğunu iddia etti.
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon hazırlıkları başladı.
Sosyal medyada gündem olan Kızılcık Şerbeti senaryosu, Şerbo fanları tarafından yoğun rağbet gördü.
Peki siz bu senaryoda neler gördünüz? Yorumlarda buluşalım...
