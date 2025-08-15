Afra Saraçoğlu'nun Kenan İmirzalıoğlu'yla Partner Olacağı İddiasına Yanıt Geldi!
Yalı Çapkını'nın ardından hangi projeyle televizyona geri döneceği merak edilen Afra Saraçoğlu'nun Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde yer alacağı A.B.İ. dizisiyle geri döneceği iddia edilmişti. Birsen Altuntaş, Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu partnerliği iddiasına yanıt verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak 2018 yılında yayınlanan Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde izlediğimiz Kenan İmirzalıoğlu, A.B.İ. dizisiyle geri dönüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş, X hesabından bir takipçisine bu konuda yanıt verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın