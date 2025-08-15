onedio
Afra Saraçoğlu'nun Kenan İmirzalıoğlu'yla Partner Olacağı İddiasına Yanıt Geldi!

Esra Demirci
16.08.2025 - 00:27

Yalı Çapkını'nın ardından hangi projeyle televizyona geri döneceği merak edilen Afra Saraçoğlu'nun Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde yer alacağı A.B.İ. dizisiyle geri döneceği iddia edilmişti. Birsen Altuntaş, Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu partnerliği iddiasına yanıt verdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Son olarak 2018 yılında yayınlanan Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde izlediğimiz Kenan İmirzalıoğlu, A.B.İ. dizisiyle geri dönüyor.

Başarılı oyuncu, aylardır OGM Pictures ile süren görüşmelerin ardından “A.B.İ.” (Aile Bir İmtihandır) adlı dizi için resmi olarak anlaşmaya vardı. Projenin senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven kaleme alıyor.

Öte yandan, son olarak Yalı Çapkını dizisinde izlediğimiz Afra Saraçoğlu’nun Kenan İmirzalıoğlu’nun partneri olacağı yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Bu söylentilere gazeteci Birsen Altuntaş yanıt verdi.

Birsen Altuntaş, X hesabından bir takipçisine bu konuda yanıt verdi.

Altuntaş, son haftalarda bu söylentiyi duyduğunu fakat doğruluğunu teyit edemediğini belirtti. Yani Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu partnerliği şu an için söylentiden ibaret gibi duruyor.

