Oktay Kaynarca'nın Burs Teklif Ettiği Milyoner Yarışmacısından Açıklama Geldi

Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
15.08.2025 - 22:34

atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Oktay Kaynarca, seyirci jokeri nedeniyle elenen yarışmacıya burs teklif etmişti. Eğitim masraflarını karşılamak için yarışmaya başvuran yarışmacıdan konu hakkında açıklama geldi.

atv ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne sunucu Oktay Kaynarca'nın örnek olacak hareketi damga vurmuştu.

Yarışmaya eğitim masraflarını karşılamak için katılan Başak isimli yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanarak soruya yanlış yanıt vermişti. Seyirci jokeri nedeniyle elenen yarışmacı 5 bin TL değerindeki ödülle ayrılırken sunucu Oktay Kaynarca, genç yarışmacıya burs teklif etti. Oktay Kaynarca'nın söz konusu davranışı büyük takdir toplarken genç yarışmacıdan açıklama geldi.

Başak Yıldırım isimli yarışmacı, TikTok hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Oktay Kaynarca'ya teşekkür metni yayınladı.

Bazı insanların değeri bilinmeli ama fazla hatırlanmalı ve yükseltilmelidir. Oktay Kaynarca da bunlardan benim için bir tanesi ve en önemlisi. Nasıl okuyacağım konusunda kara kara düşünürken bana Oktay Kaynarca'nın desteği Nereden bilebilirdim ki? Eğitim hayatının katkısı nedeniyle çok teşekkür ederim. Okumak, okumak, okumak. İlk ve tek hayalim. Hep okumak ve daha fazla bilgi edinmek, tecrübe edinmek. Doğru yolda olduğuma bir kez daha sayenizde emin oldum. Sizden bu desteği görmek benim için daha çok hırslanmak ve aynı zamanda çalışmak demek. Bir gün çok iyi kurtarırım. Hem sizi, hem annemi gururlandıracağım. Ve hep dualarımda vereceğiniz. Çok teşekkür ederim, Oktay abi…💓🙏🏻

