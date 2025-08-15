Oktay Kaynarca'nın Burs Teklif Ettiği Milyoner Yarışmacısından Açıklama Geldi
atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Oktay Kaynarca, seyirci jokeri nedeniyle elenen yarışmacıya burs teklif etmişti. Eğitim masraflarını karşılamak için yarışmaya başvuran yarışmacıdan konu hakkında açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
atv ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne sunucu Oktay Kaynarca'nın örnek olacak hareketi damga vurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başak Yıldırım isimli yarışmacı, TikTok hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Oktay Kaynarca'ya teşekkür metni yayınladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın