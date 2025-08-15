Oktay Kaynarca'nın Burs Teklif Ettiği Milyoner Yarışmacısından Açıklama Geldi

Bazı insanların değeri bilinmeli ama fazla hatırlanmalı ve yükseltilmelidir. Oktay Kaynarca da bunlardan benim için bir tanesi ve en önemlisi. Nasıl okuyacağım konusunda kara kara düşünürken bana Oktay Kaynarca'nın desteği Nereden bilebilirdim ki? Eğitim hayatının katkısı nedeniyle çok teşekkür ederim. Okumak, okumak, okumak. İlk ve tek hayalim. Hep okumak ve daha fazla bilgi edinmek, tecrübe edinmek. Doğru yolda olduğuma bir kez daha sayenizde emin oldum. Sizden bu desteği görmek benim için daha çok hırslanmak ve aynı zamanda çalışmak demek. Bir gün çok iyi kurtarırım. Hem sizi, hem annemi gururlandıracağım. Ve hep dualarımda vereceğiniz. Çok teşekkür ederim, Oktay abi…💓🙏🏻