"Güller ve Günahlar" Dizisiyle Geri Dönen Murat Yıldırım Hakkında Ortaya Atılan İddia
Yeni sezonda Kanal D'nin 'Güller ve Günahlar' dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Murat Yıldırım hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyada gündem oldu. Muhabir Akif Yaman, Murat Yıldırım'ın yeni dizisiyle anlaşan bazı oyuncuları işinden ettiğini iddia etti.
KAYNAK: Akif Yaman
Son olarak geçtiğimiz sezon yayınlanan yaz dizisi Gizli Bahçe'de izlediğimiz Murat Yıldırım, "Güller ve Günahlar" dizisiyle geri dönüyor.
Muhabir Akif Yaman'ın X hesabı üzerinden Murat Yıldırım hakkında yazdığı iddia şu şekilde:
