"Güller ve Günahlar" Dizisiyle Geri Dönen Murat Yıldırım Hakkında Ortaya Atılan İddia

Esra Demirci
15.08.2025 - 19:51

Yeni sezonda Kanal D'nin 'Güller ve Günahlar' dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Murat Yıldırım hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyada gündem oldu. Muhabir Akif Yaman, Murat Yıldırım'ın yeni dizisiyle anlaşan bazı oyuncuları işinden ettiğini iddia etti.

KAYNAK: Akif Yaman

Son olarak geçtiğimiz sezon yayınlanan yaz dizisi Gizli Bahçe'de izlediğimiz Murat Yıldırım, "Güller ve Günahlar" dizisiyle geri dönüyor.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerde yer alacağı Güller ve Günahlar dizisi şimdiden yeni sezonun iddialı işleri arasında gösterilirken başrol Murat Yıldırım hakkında beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Magazin dünyasının tanınan muhabirlerinden Akif Yaman, Murat Yıldırım hakkında ortaya attığı iddiayla sosyal medyada gündem oldu.

Muhabir Akif Yaman'ın X hesabı üzerinden Murat Yıldırım hakkında yazdığı iddia şu şekilde:

twitter.com

Yaman, paylaşımında 'Kanal D’de yayınlanacak olan ‘Güller ve Günahlar’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Murat Yıldırım’ın, proje için daha önce anlaşıp, sözleşme imzalayan bir kaç oyuncuyu işten çıkarttığı öğrenildi.' ifadelerini kullandı.

Bakalım Murat Yıldırım cephesinden söz konusu iddia hakkında bir yanıt gelecek mi?

