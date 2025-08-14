onedio
Show TV'nin İddialı Dizisi Veliaht'ın Ne Zaman Yayınlanacağı Ortaya Çıktı!

Esra Demirci
14.08.2025 - 16:54

Show TV'nin yeni sezon için en iddialı işleri arasında yer alan dizisi Veliaht'ın ne zaman yayınlanacağı büyük merak konusuydu. Veliaht'ın yayın tarihi hakkında geçtiğimiz günlerde bir duyum paylaşılmıştı. O tarih değişti ve Birsen Altuntaş, yeni yayın tarihini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrolünde yer aldığı Veliaht dizisi yeni sezonda bomba etkisi yaratacak.

Çukur dizisinin ekibiyle çekilen dizi, uzun süredir merak ediliyor. Yayınlanan tanıtım fragmanlarıyla seyircinin dikkatini iyice çeken Veliaht için geri sayım başlarken yeni sezonda ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. 

Geçtiğimiz günlerde 4 Eylül günü yayınlanacağına dair söylentiler sosyal medyada dolaşırken Birsen Altuntaş, son duyumları aktardı.

Yeni afişi yayınlanan Veliaht'ın yayın tarihi için Birsen Altuntaş, 11 Eylül'ü işaret etti.

Altuntaş, eğer bir değişiklik olmazsa Veliaht dizisinin 11 Eylül Perşembe günü yayınlanacağını duyurdu. Bakalım herhangi bir değişiklik olacak mı?

