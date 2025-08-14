Show TV'nin İddialı Dizisi Veliaht'ın Ne Zaman Yayınlanacağı Ortaya Çıktı!
Show TV'nin yeni sezon için en iddialı işleri arasında yer alan dizisi Veliaht'ın ne zaman yayınlanacağı büyük merak konusuydu. Veliaht'ın yayın tarihi hakkında geçtiğimiz günlerde bir duyum paylaşılmıştı. O tarih değişti ve Birsen Altuntaş, yeni yayın tarihini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrolünde yer aldığı Veliaht dizisi yeni sezonda bomba etkisi yaratacak.
Yeni afişi yayınlanan Veliaht'ın yayın tarihi için Birsen Altuntaş, 11 Eylül'ü işaret etti.
