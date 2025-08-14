onedio
Ezgi Sertel'in Aniden Ayrıldığı Gelin Evi'nin Yeni Sunucusu Belli Oldu!

Gelin Evi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.08.2025 - 14:11

Show TV'nin sevilen yarışma programı Gelin Evi'nin sunucusu Ezgi Sertel, geçtiğimiz sezon aniden programdan ayrılmış ve program sunucusuz devam etmişti. Yeni sezon için Ezgi Sertel'in yerine göre Gelin Evi sunucusu belli oldu! Peki, Gelin Evi sunucusu kim oldu?

Geçtiğimiz sezon Aslı Hünel’in yerine gelen Ezgi Sertel kısa sürede programdan ayrılmıştı. Bu sezon ise sunucu koltuğuna hangi ismin oturacağı merak konusu olmuştu. Yeni sezon tanıtım filmi yayınlanan Gelin Evi'nin yeni sunucusu sonunda belli oldu.

Gelin Evi'nin bu sezon sunucu koltuğunda oyuncu Buse Varol yer alacak.

Yeni sezonda formatta dikkat çeken değişiklikler var. Artık her yarışmacı programa katıldığı gün bir çeyrek altınla ödüllendirilecek. Haftanın finalinde ise cuma günü yapılan oylama sonucunda birinci olan gelin, 150 bin TL değerindeki büyük ödülün sahibi olacak.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
