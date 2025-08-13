onedio
Çok Özledik! Fenomen Aşiret Dizisi Uzak Şehir'in Çekim Tarihi Belli Oldu!

Esra Demirci
Esra Demirci
13.08.2025

Kanal D ekranlarında fenomen haline gelen aşiret dizisi Uzak Şehir'in ne zaman sete çıkacağı merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Uzak Şehir'in çekimlerinin başlama tarihi hakkında ilk açıklamayı yaptı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kanal D'nin son 5 yılın reyting rekorunu kıran dizisi Uzak Şehir ekranda fırtına gibi esiyor.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir, ilk sezonunun ardından jet hızıyla ikinci sezon onayı almıştı. Özlemini çektiğimiz aşiret dizilerini televizyona geri getiren dizi, seyirciden nefis bir karşılık almış ayrıca sezon finali bölümüyle resmen kapı baca kırmıştı. 

Sezon finalinde Alya ve Cihan aşkının ne yöne ilerleyeceğine dair büyük soru işaretleri yaşansa da televizyondaki sezon arası nedeniyle 3 aylık bir yaz sürecine girdik. Eylül ayına adım adım ilerlediğimiz şu günlerde Uzak Şehir'in sete ne zaman çıkacağına dair net açıklama sonunda geldi.

Birsen Altuntaş, Uzak Şehir'in 24 Ağustos günü sete çıkacağını açıkladı.

Altuntaş'ın duyurusuna göre Uzak Şehir'in çekimleri İstanbul'da başlayacak ve ardından dizi ekibi Mardin'e geçecek. Bakalım İstanbul çekimlerinde neler izleyeceğiz?

