ATV'nin Yeni Dizisinde Simay Barlas'ın İkinci Partneri Belli Oldu!
ATV, yeni yayın dönemine güçlü bir yapımla giriş yapmaya hazırlanıyor. MF Yapım imzalı, Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği “Aynadaki Yabancı” (isim değişebilir), etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında izleyiciyle buluşacak. Dizide Simay Barlas'ın diğer partnerini canlandıracak oyuncu belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ATV’nin yeni sezon için hazırladığı, MF Yapım imzalı ve Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği “Aynadaki Yabancı” kod adlı iddialı dizi çok yakında sete çıkıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç kuşağın öne çıkan yeteneklerinden Caner Topçu, hikâyede başarılı bir estetik cerrah olan Kaan’ı canlandıracak.
