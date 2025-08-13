onedio
ATV'nin Yeni Dizisinde Simay Barlas'ın İkinci Partneri Belli Oldu!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.08.2025 - 20:30

ATV, yeni yayın dönemine güçlü bir yapımla giriş yapmaya hazırlanıyor. MF Yapım imzalı, Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği “Aynadaki Yabancı” (isim değişebilir), etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında izleyiciyle buluşacak. Dizide Simay Barlas'ın diğer partnerini canlandıracak oyuncu belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Ay sonunda ATV’nin yeni yayın dönemi tanıtımında da yer alması planlanan dizinin, merakla beklenen başrollerinden Kaan karakterini canlandıracak isim netleşti. Kaan karakteri, dizinin başrolü Simay Barlas'ın ikinci partneri olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç kuşağın öne çıkan yeteneklerinden Caner Topçu, hikâyede başarılı bir estetik cerrah olan Kaan’ı canlandıracak.

Kaan’ın hayatı, Simay Barlas’ın hayat vereceği ve yeni ismi Defne olan Azra ile kesişecek. Eşi Alihan’dan (Onur Tuna) kaçan, tek amacı 5 yaşındaki kızı Leyla’ya kavuşmak olan Defne, Kaan’la tanıştığında hem kendi kaderi hem de Kaan’ın yaşamı beklenmedik şekilde değişecek.

Dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz otururken, senaryoyu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay birlikte kaleme alıyor.

