Dünya Fenomeni "Benim Olağanüstü Arkadaşım" Türkiye’ye Uyarlanıyor
Elena Ferrante’nin dünya çapında milyonlarca okura ulaşan kült roman serisi 'Benim Olağanüstü Arkadaşım', Türkiye’ye uyarlanıyor. Wildside, The Apartment, Fremantle ve Fandango’nun iş birliğiyle OGM Pictures tarafından hayata geçirilecek proje, efsanevi dostluk hikâyesini bu kez yerli dokunuşla izleyiciye sunacak.
Uluslararası televizyon dünyasının en ses getiren yapımlarından biri olan Benim Olağanüstü Arkadaşım (My Brilliant Friend), Türkiye’de yeniden uyarlanıyor.
2018’de HBO ve RAI iş birliğiyle ekranlara taşınan orijinal My Brilliant Friend, 2024 Kasım’ındaki finaline kadar eleştirmenlerden övgü topladı.
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
