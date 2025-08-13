onedio
Dünya Fenomeni "Benim Olağanüstü Arkadaşım" Türkiye’ye Uyarlanıyor

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.08.2025 - 17:52

Elena Ferrante’nin dünya çapında milyonlarca okura ulaşan kült roman serisi 'Benim Olağanüstü Arkadaşım', Türkiye’ye uyarlanıyor. Wildside, The Apartment, Fremantle ve Fandango’nun iş birliğiyle OGM Pictures tarafından hayata geçirilecek proje, efsanevi dostluk hikâyesini bu kez yerli dokunuşla izleyiciye sunacak.

Uluslararası televizyon dünyasının en ses getiren yapımlarından biri olan Benim Olağanüstü Arkadaşım (My Brilliant Friend), Türkiye’de yeniden uyarlanıyor.

Wildside, The Apartment, Fremantle ve Fandango’nun güç birliğiyle, Elena Ferrante’nin dünya çapında milyonlarca okura ulaşan roman serisi OGM Pictures imzasıyla Türk izleyicisiyle buluşacak. Çekimlerin ise bu yıl başlaması planlanıyor. 

Ferrante’nin ABD’de Europa Editions etiketiyle yayımlanan dörtlemesinden uyarlanan yapım, iki kadının ömür boyu süren dostluk hikâyesini merkezine alıyor. Başkarakter Elena Greco, hayatındaki en önemli arkadaşının gizemli bir şekilde ortadan kaybolması üzerine hem kendi hikâyesini hem de Lila’nın hayatını kaleme alırken, izleyici 1950’lerin İtalya’sında başlayan bu derin bağın yıllara meydan okuyan serüvenine tanıklık edecek.

2018’de HBO ve RAI iş birliğiyle ekranlara taşınan orijinal My Brilliant Friend, 2024 Kasım’ındaki finaline kadar eleştirmenlerden övgü topladı.

OGM Pictures Kurucusu Onur Güvenatam:

“Elena Ferrante’nin Benim Olağanüstü Arkadaşım eserini Türk izleyicisi için uyarlamak bizim için hem bir onur hem de büyük bir sorumluluk. Bu başyapıt, yalnızca bir hikâye değil; insan ilişkileri, dostluk ve kimlik üzerine derin bir keşif. OGM Pictures olarak bu güçlü anlatıyı en büyük özenle hayata geçirecek, Ferrante’nin eserinin özgünlüğünü ve ruhunu koruyarak dünya çapında yankı uyandıracak bir deneyim sunacağız.' ifadelerini kullandı.

