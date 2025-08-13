Dünya Fenomeni "Benim Olağanüstü Arkadaşım" Türkiye’ye Uyarlanıyor

OGM Pictures Kurucusu Onur Güvenatam:

“Elena Ferrante’nin Benim Olağanüstü Arkadaşım eserini Türk izleyicisi için uyarlamak bizim için hem bir onur hem de büyük bir sorumluluk. Bu başyapıt, yalnızca bir hikâye değil; insan ilişkileri, dostluk ve kimlik üzerine derin bir keşif. OGM Pictures olarak bu güçlü anlatıyı en büyük özenle hayata geçirecek, Ferrante’nin eserinin özgünlüğünü ve ruhunu koruyarak dünya çapında yankı uyandıracak bir deneyim sunacağız.' ifadelerini kullandı.