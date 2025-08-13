onedio
Kim Milyoner Olmak İster'deki Çok Basit Olmasına Rağmen Heyecandan Yanlış Yanıt Verilen Sorular

Kim Milyoner Olmak İster'deki Çok Basit Olmasına Rağmen Heyecandan Yanlış Yanıt Verilen Sorular

Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.08.2025 - 17:15

atv ekranlarına damga vuran Kim Milyoner Olmak İster'de çoğu soru aşırı basit olmasına rağmen yarışmacılar heyecanlarına yenik düşüp yanlış yanıt verebiliyor. Bu tip sorulardan birkaç tanesini sizler için derledik.

"Pazartesi ile çarşamba arasındaki gün" hangisinin sözlük tanımıdır?

Ormanlık alanların girişinde görebileceğimiz ünlü söze göre, ormanı bekçiden ziyade hangisinin koruduğunu öğreniriz?

Satıcıların belirli günlerde mallarını sattıkları geçici yere ne ad verilir?

Masal sonlarında, karakterlerin ne kadarlık süre boyunca mutlu yaşadıklarını öğreniriz?

"Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır" uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir?

Hangi enstrüman hem dizlerin arasına hem koltuk altına konularak çalınır?

Hangisi "uygun" kelimesinin eş anlamlısı değildir?

Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?

Çok üzülen birinin, halk arasında, burnunun nesinin sızladığı söylenir?

Türkiye'de hangi isimde bir makam vardır?

