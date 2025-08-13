Kim Milyoner Olmak İster'deki Çok Basit Olmasına Rağmen Heyecandan Yanlış Yanıt Verilen Sorular
atv ekranlarına damga vuran Kim Milyoner Olmak İster'de çoğu soru aşırı basit olmasına rağmen yarışmacılar heyecanlarına yenik düşüp yanlış yanıt verebiliyor. Bu tip sorulardan birkaç tanesini sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Pazartesi ile çarşamba arasındaki gün" hangisinin sözlük tanımıdır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ormanlık alanların girişinde görebileceğimiz ünlü söze göre, ormanı bekçiden ziyade hangisinin koruduğunu öğreniriz?
Satıcıların belirli günlerde mallarını sattıkları geçici yere ne ad verilir?
Masal sonlarında, karakterlerin ne kadarlık süre boyunca mutlu yaşadıklarını öğreniriz?
"Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır" uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hangi enstrüman hem dizlerin arasına hem koltuk altına konularak çalınır?
Hangisi "uygun" kelimesinin eş anlamlısı değildir?
Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?
Çok üzülen birinin, halk arasında, burnunun nesinin sızladığı söylenir?
Türkiye'de hangi isimde bir makam vardır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın