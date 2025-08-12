Kocaman Olmuş! Çocuktan Al Haberi'nin Minik Aras'ının Son Hali
Bir döneme damga vuran Çocuktan Al Haberi programının minik yıldızı Aras Özaydın'ı muhakkak tanırsınız. Şimdilerde büyüyüp kocaman olan Aras'ın son halini sizler için bulduk!
Sosyal medyadaki videolarıyla ünlenen Aras Özadalı, daha sonralarda Çocuktan Al Haberi programında karşımıza çıkmıştı.
İşte Çocuktan Al Haberi programında tanıdığımız minik Aras'ın son hali:
