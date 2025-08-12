onedio
Kocaman Olmuş! Çocuktan Al Haberi'nin Minik Aras'ının Son Hali

Esra Demirci
12.08.2025 - 21:16

Bir döneme damga vuran Çocuktan Al Haberi programının minik yıldızı Aras Özaydın'ı muhakkak tanırsınız. Şimdilerde büyüyüp kocaman olan Aras'ın son halini sizler için bulduk!

Sosyal medyadaki videolarıyla ünlenen Aras Özadalı, daha sonralarda Çocuktan Al Haberi programında karşımıza çıkmıştı.

Show TV ekranlarında yayınlanan unutulmaz program Çocuktan Al Haberi'yle beraber daha da tanınan minik Aras, o dönemler henüz 3 yaşındaydı.

Programın final yapmasının ardından Aras Özadalı'nın ailesi, Instagram hesaplarını daha aktif kullandı ve minik Aras'ın şu an tam 805 bin takipçisi var. Televizyonda son olarak 3 yaşındayken gördüğümüz Aras'ın sosyal medya profilini sizler için stalkladık ve son halini derledik.

İşte Çocuktan Al Haberi programında tanıdığımız minik Aras'ın son hali:

Esra Demirci
