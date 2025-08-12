Hasret Bitiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Yeni Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
atv ekranlarında 17 sezondur devam eden gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlemeyen yok!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu 1 Eylül Pazartesi günü atv ekranlarına geri dönüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın