Hasret Bitiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Yeni Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!

Müge Anlı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.08.2025 - 20:04

atv ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, haziran ayında sezon finali yapmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman yayınlanacağı merak edilirken sonunda beklenen haber geldi. Müge Anlı'nın yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

atv ekranlarında 17 sezondur devam eden gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlemeyen yok!

27 Haziran günü sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonuyla ne zaman geri döneceği tam bir merak konusu. Haliyle sosyal medyada 'Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman?' soruları dolaşmaya başladı. Neyse ki beklenen haber Müge Anlı ile Tatlı Sert'in X hesabından geldi. Müge Anlı'nın programının yeni sezon tarihi sonunda belli oldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu 1 Eylül Pazartesi günü atv ekranlarına geri dönüyor.

