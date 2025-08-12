onedio
"Çok Para Kazandım" Nagihan Karadere, Survivor'dan Kazancını İlk Kez İtiraf Etti!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.08.2025 - 17:47

Survivor'ın en sevilen yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Sönmezer'in YouTube kanalına konuk oldu. Sönmezer'in 'Survivor'dan iyi para kazandın mı?' sorusuna Nagihan, çok para kazandığını belirtip ev ve araba detayını da ekledi.

KAYNAK: Esra Sönmezer/YouTube

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DNAv8l...
Esra Sönmezer'in YouTube programına Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere konuk oldu.

Survivor'da defalarca yarışan Nagihan, yarışmanın vazgeçilmez isimlerinin başında yer alıyor. Survivor'a düzenli olarak katılan isimlerin kazançları sık sık merak edilse de hiçbiri buna net bir yanıt vermemişti.

Esra Sönmezer'in 'Survivor'dan iyi para kazanabildin mi?' sorusuna Nagihan Karadere'den son derece net yanıtlar geldi.

''Çok kazandım, güzel kazandım. Rakam vermeyeyim ama güzel kazandım."

'Bölüm başı alıyoruz. Ödüller de alıyoruz. Ben mesela ev kazandım, araba kazandım Survivor'dan. İstanbul'da Sancaktepe'de iyi bir marka reklam olmasın şimdi. Murat Ceylan'la ortak kazanmıştık, haklarımızı birbirine sattık. Ben Murat Ceylan'a sattım. Araba kazandım, ev kazandım. Arabayı sattım. Boşanma sürecindeydim, ayrılıyordum. O araba da benim için çok büyüktü. Benim kullanabileceğim bir araba değildi, sattım. Evime ayırdığım için evime harcadım.'

