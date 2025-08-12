"Çok Para Kazandım" Nagihan Karadere, Survivor'dan Kazancını İlk Kez İtiraf Etti!
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DNAv8l...
Survivor'ın en sevilen yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Sönmezer'in YouTube kanalına konuk oldu. Sönmezer'in 'Survivor'dan iyi para kazandın mı?' sorusuna Nagihan, çok para kazandığını belirtip ev ve araba detayını da ekledi.
KAYNAK: Esra Sönmezer/YouTube
''Çok kazandım, güzel kazandım. Rakam vermeyeyim ama güzel kazandım."
