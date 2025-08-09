MasterChef'te Danilo Şef'in Türkçesinin Azizliğine Uğrayan Yarışmacı Kazandığını Zannetti
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda Danilo Şef'in yarım yamalak Türkçesi az kalsın kaos yaratıyordu. Tabağı geçen yarışmacıları açıklayan Danilo Şef, Hilal'in ismini söylerken yarışmacılarından İlhan yanlış anlayıp kendisinin çağırıldığını zannetti. Mutlu bir şekilde şeflerin yanına gitmeye kalkan İlhan'ın o halleri izleyenleri gülme krizine soktu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Danilo Şef'in Türkçesi damga vurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
🤢🤢🤮🤮
Geçenlerde de çocuklardan birine senin de kuşun var mı diye soruyordu
Bu adam biraz salak sanırım bunca yıldır öğrenemedi şu dili