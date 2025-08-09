onedio
MasterChef'te Danilo Şef'in Türkçesinin Azizliğine Uğrayan Yarışmacı Kazandığını Zannetti

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.08.2025 - 14:38

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda Danilo Şef'in yarım yamalak Türkçesi az kalsın kaos yaratıyordu. Tabağı geçen yarışmacıları açıklayan Danilo Şef, Hilal'in ismini söylerken yarışmacılarından İlhan yanlış anlayıp kendisinin çağırıldığını zannetti. Mutlu bir şekilde şeflerin yanına gitmeye kalkan İlhan'ın o halleri izleyenleri gülme krizine soktu.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Danilo Şef'in Türkçesi damga vurdu.

Ana kadronun oluşmasıyla yarışmacılar en iyi yemeği yapmak için mücadele ediyor. Yarışmacıların yaptığı yemeklerin ardından şefler tadım yapıp tabağı geçenleri açıklarken bu görev Danilo Şef'e verildi. Tabağı geçen yarışmacıları çağırmak için tek tek isimleri açıklayan Danilo Şef, 'Hilal' demek isterken yarışmacılardan 'İlhan' kendi isminin söylendiğini zannedip Danilo Şef'in Türkçesinin azizliğine uğradı. MasterChef'teki o anlar kısa sürede viral oldu.

futboltopu20

🤢🤢🤮🤮

michael.elende

Geçenlerde de çocuklardan birine senin de kuşun var mı diye soruyordu

Yusuf Kürşad Kalkan

Bu adam biraz salak sanırım bunca yıldır öğrenemedi şu dili