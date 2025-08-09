onedio
MasterChef'te Mehmet Şef, Beğenmediği Tatlıyı Yarışmacıya Zorla Yedirdi!

MasterChef'te Mehmet Şef, Beğenmediği Tatlıyı Yarışmacıya Zorla Yedirdi!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.08.2025 - 13:22

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu başladı. Ana kadronun oluşmasıyla yarışmacılar için kıyasıya mücadele zamanı da geldi. Geçtiğimiz günlerde tulumba tatlısı yapılan yarışmada Mehmet Şef, yarışmacılardan Çağlar'ın tatlısını beğenmedi ve tatlıyı zorla yarışmacının ağzına sokuşturarak tatmasını istedi. O anların ardından Mehmet Şef'e tepki yağdı.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu kaosla başladı.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu kaosla başladı.

20 kişilik ana kadronun oluşmasının ardından yarışmacılar tüm hünerlerini göstermek için canla başla çalışmaya başladılar. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde ise bir MasterChef klasiği olan tulumba tatlısı yapıldı.

Çoğu yarışmacı tulumba tatlısı etabında sınıfta kalırken Mehmet Şef'in bir hareketi sosyal medyada yoğun tepki gördü.

Yarışmacılardan Çağlar'ın tulumba tatlısını tatmayan Mehmet Şef, tavrıyla gündem oldu.

Yarışmacılardan Çağlar'ın tulumba tatlısını tatmayan Mehmet Şef, tavrıyla gündem oldu.

Çağlar'ın tatlısının görünüşünü beğenmeyip tatmayan şefler, Çağlar'dan 'Tadına bakın isterseniz' yorumu aldı. Çağlar'ın bu sözüne sinirlenen Mehmet Şef, Çağlar'ı yanına çağırarak tulumba tatlısını zorla ağzına sokuşturdu. Mehmet Şef'in o anlarına seyirciden tepki gecikmedi.

İşte Mehmet Şef'in tepki çeken o anları:

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

