MasterChef'te Mehmet Şef, Beğenmediği Tatlıyı Yarışmacıya Zorla Yedirdi!
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu başladı. Ana kadronun oluşmasıyla yarışmacılar için kıyasıya mücadele zamanı da geldi. Geçtiğimiz günlerde tulumba tatlısı yapılan yarışmada Mehmet Şef, yarışmacılardan Çağlar'ın tatlısını beğenmedi ve tatlıyı zorla yarışmacının ağzına sokuşturarak tatmasını istedi. O anların ardından Mehmet Şef'e tepki yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu kaosla başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışmacılardan Çağlar'ın tulumba tatlısını tatmayan Mehmet Şef, tavrıyla gündem oldu.
İşte Mehmet Şef'in tepki çeken o anları:
Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın