Yargı Dizisinin Genç Oyuncusu, NOW'ın "Güzelkoy" Dizisiyle Geri Dönüyor!
Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği, NTC Medya imzası taşıyan “Güzelkoy” dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yerini almaya hazırlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç kuşağın yetenekli isimlerinden Merve Ateş, Güzelkoy dizisine dahil oldu.
