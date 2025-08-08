onedio
Yargı Dizisinin Genç Oyuncusu, NOW'ın "Güzelkoy" Dizisiyle Geri Dönüyor!

Esra Demirci
08.08.2025 - 23:47

NOW'ın yeni sezon için iddialı dizisi Güzelkoy'un hazırlıkları devam ediyor. Birsen Altuntaş, Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı'nın genç oyuncusunun Güzelkoy dizisiyle ekranlara döndüğünü duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği, NTC Medya imzası taşıyan “Güzelkoy” dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yerini almaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu dizinin kadrosu şekillenmeye devam ederken Birsen Altuntaş'tan bomba bir haber geldi. Altuntaş, Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı'da rol alan genç bir oyuncunun Güzelkoy dizisine dahil olduğunu açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç kuşağın yetenekli isimlerinden Merve Ateş, Güzelkoy dizisine dahil oldu.

Ateş, NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapımda Maya karakterini canlandıracak.

Başrollerde Burçin Terzioğlu, Gökçe Eyüboğlu, Duygu Sarışın ve Selin Şekerci yer alırken; Tayanç Ayaydın, Tansel Öngel, Şebnem Sönmez, Durukan Çelikkaya, Neriman Uğur, Güneş Hayat ve Hüseyin Soysalan kadroda dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.

