63 Yaşındaki Kadın, Kocasının Cinsel İsteksizliğini "Kuşu Kalkmıyor" Diyerek Anlattı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.08.2025 - 23:25

Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Takipçilerinin cinsellik üzerine sorunlarına yanıt veren Ezmeci, 63 yaşındaki bir takipçisinin eşinin cinsel isteksizlik yaşamasına yanıt verdi.

Klinik psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, Beyaz TV'deki "Yeni Baştan" programının sezon finali yapmasıyla takipçilerinin derdine sosyal medyada derman oluyor.

Kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik üzerine sorunlara yanıt verip takipçilerine çeşitli tavsiyelerde bulunan Ezmeci, bu defa 63 yaşındaki bir kadın takipçisinin sorununa videolu yanıt verdi.

'Yaşım 63. Cilveli, fantezili kadınım. Yatakta her şeyi yapıyorum, eşim yataktan kaçıyor, kuşu kalkmıyor'  diye kocasından dert yanan takipçisine Ezmeci'den yanıt gecikmedi.

Ezmeci, verdiği yanıtta ereksiyon problemi yaşayan erkeklerin bu sorunu konuşmamak için yataktan kaçmayı tercih edebileceğini açıkladı.

İşte Esra Ezmeci'nin o yanıtı:

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
