onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
"Dadı" Dizisinin Başrolü Gülben Ergen'den Yıllar Sonra Gelen İtiraf!

"Dadı" Dizisinin Başrolü Gülben Ergen'den Yıllar Sonra Gelen İtiraf!

Gülben Ergen yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.08.2025 - 21:35

Türk televizyonlarına damga vuran sitcom 'Dadı'yı muhakkak hatırlarsınız. Gülben Ergen, Kenan Işık, Haldun Dormen, Seray Sever'in başrolde yer aldığı Dadı dizisi günümüzde hala dilimizden düşmüyor. Yayınlandığı büyük başarı elde eden Dadı'nın başrolü Gülben Ergen, fenomen dizi hakkında yıllar sonra Sibel Arna'ya itirafta bulundu.

KAYNAK: Ne Olursan Ol Rahat Ol/ Sibel Arna

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2001-2002 yılları arasında yayınlanan "Dadı" dizisi yayınlandığı döneme damga vuran işlerin arasında yer aldı.

2001-2002 yılları arasında yayınlanan "Dadı" dizisi yayınlandığı döneme damga vuran işlerin arasında yer aldı.

Amerikan sitcomu 'The Nanny' uyarlaması olan Dadı, tam 3 sezon ve 61 bölüm sürerek tadı damağımızda kalmış bir halde final yapmıştı. 

Gülben Ergen, Kenan Işık, Seray Sever ve Haldun Dormen'in başrollerde yer aldığı Dadı dizisi hala aklımızın bir köşesinde yer alan efsane diziler arasında yer alıyor. 

Sibel Arna'nın programına konuk olan Gülben Ergen, bir dönem fırtına gibi esen Dadı dizisi hakkında itiraflarda bulundu.

Dadı dizisinin kendisinden önce Aydan Şener'e teklif edilmesi ve Şener'in teklifi reddetmesi hakkında konuşan Ergen, tıpkı Şener gibi tepki verdiğini açıkladı.

Dadı dizisinin kendisinden önce Aydan Şener'e teklif edilmesi ve Şener'in teklifi reddetmesi hakkında konuşan Ergen, tıpkı Şener gibi tepki verdiğini açıkladı.

Dadı dizisinin senaryosunu görünce 'Tutmaz bu' diyerek reddetmeyi düşündüğünü dile getiren Ergen, ayrıca Kenan Işık ve Haldun Dormen'le oynayacak olmasının kendisini epey gerdiğini de söyledi.

İşte Gülben Ergen'in o sözleri:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın