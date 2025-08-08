Milyoner'de "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nın Ne Zaman Kutlandığını Bilemeyen Yarışmacı
atv ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde şaşırtan anlar yaşandı. Yarışmacı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ne zaman kutlandığına dair gelen soruyu bilemeyip seyirci joker hakkını kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranların popüler yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne "23 Nisan" sorusu damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seyirciden %93 oranında "23 Nisan" yanıtı alan yarışmacı, seyirciye güvendiğini belirterek doğru yanıtı verdi.
İşte Milyoner'deki o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın