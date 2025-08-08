onedio
Milyoner'de "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nın Ne Zaman Kutlandığını Bilemeyen Yarışmacı

Milyoner'de "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nın Ne Zaman Kutlandığını Bilemeyen Yarışmacı

Kim Milyoner Olmak İster 23 Nisan
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.08.2025 - 18:36

atv ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde şaşırtan anlar yaşandı. Yarışmacı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ne zaman kutlandığına dair gelen soruyu bilemeyip seyirci joker hakkını kullandı.

Ekranların popüler yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne "23 Nisan" sorusu damga vurdu.

10 bin TL değerinde soruda yarışan yarışmacı, şaşırtmalı bir soruyla karşılaştı.

'Şubat ayının 29 gün olduğu bir yılda 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nisan ayının kaçıncı gününde kutlanır?' sorusuna yanıt vermekte zorlanan yarışmacı çareyi seyirci joker hakkını kullanmakta buldu.

Seyirciden %93 oranında "23 Nisan" yanıtı alan yarışmacı, seyirciye güvendiğini belirterek doğru yanıtı verdi.

Oktay Kaynarca, 'Şubat ayı neden etkilesin o tarihi?' deyip yarışmacının joker kullanması karşısında şaşırırken yarışmacı 'Gerçekten, evet' yanıtını verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İşte Milyoner'deki o anlar:

