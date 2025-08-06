Bomba Gelişme! Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna 2 Ünlü Oyuncu Geliyor!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon hazırlıkları devam ediyor. Birsen Altuntaş, yeni sezon için Kızılcık Şerbeti kadrosuna iki önemli oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuna 19 Eylül Cuma akşamı merhaba diyecek.
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Oyuncu kadrosuna bu sezon Erkan Avcı ve Serkan Rutkay Ayıköz’ün katıldığı Kızılcık Şerbeti'nden yeni haber var! Şerbo kadrosuna 2 ünlü oyuncu daha dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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