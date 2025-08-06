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Bomba Gelişme! Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna 2 Ünlü Oyuncu Geliyor!

Bomba Gelişme! Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna 2 Ünlü Oyuncu Geliyor!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.08.2025 - 00:13

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon hazırlıkları devam ediyor. Birsen Altuntaş, yeni sezon için Kızılcık Şerbeti kadrosuna iki önemli oyuncunun dahil olduğunu açıkladı. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuna 19 Eylül Cuma akşamı merhaba diyecek.

Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuna 19 Eylül Cuma akşamı merhaba diyecek.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleminden çıkan dizi, sezon finalinde yaşanan çarpıcı gelişmelerin kaldığı yerden devam edecek.

Yeni sezonun yönetmen koltuğunda bu kez Özgür Sevimli oturan Şerbo'nun 4. sezonun çekimlerine ise 20 Ağustos’ta başlanması planlanıyor.

Oyuncu kadrosuna bu sezon Erkan Avcı ve Serkan Rutkay Ayıköz’ün katıldığı Kızılcık Şerbeti'nden yeni haber var! Şerbo kadrosuna 2 ünlü oyuncu daha dahil oldu.

Oyuncu kadrosuna bu sezon Erkan Avcı ve Serkan Rutkay Ayıköz’ün katıldığı Kızılcık Şerbeti'nden yeni haber var! Şerbo kadrosuna 2 ünlü oyuncu daha dahil oldu.

Açelya Akkoyun ve Mehmet Bilge Aslan “Nilgün” ve “Hakan” karakterleriyle hikâyeye doktor bir çift olarak dahil olacak. Diziye yeni soluk getirecek olan bu çift, hamile olan Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) kadın doğum doktorları rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Yeni sezon, hem yeni karakterlerle hem de merakla beklenen gelişmelerle heyecanın dozunu artıracağa benziyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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