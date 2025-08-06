Bomba Gelişme! Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna 2 Ünlü Oyuncu Geliyor!

Açelya Akkoyun ve Mehmet Bilge Aslan “Nilgün” ve “Hakan” karakterleriyle hikâyeye doktor bir çift olarak dahil olacak. Diziye yeni soluk getirecek olan bu çift, hamile olan Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) kadın doğum doktorları rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Yeni sezon, hem yeni karakterlerle hem de merakla beklenen gelişmelerle heyecanın dozunu artıracağa benziyor.