Gassal'ın Üçüncü Sezonuna Teşkilat Dizisinden Bomba Konuk Oyuncu!
TRT Tabii'nin sevilen dizisi Gassal, seyirciden yoğun rağbet görmüştü. İlk iki sezonuyla çok sevilen Gassal'ın üçüncü sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanırken Birsen Altuntaş'tan bomba haber geldi. Altuntaş, TRT 1'in Teşkilat dizisinde rol alan oyuncunun Gassal'a konuk olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT Tabii'nin izlenme rekorları kıran dizisi Gassal'dan yeni haberler var.
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Yunus Emre Yıldırımer, Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı ve üçüncü sezon çekimleri iki hafta önce tamamlanan “Gassal" dizisinde!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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