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Gassal'ın Üçüncü Sezonuna Teşkilat Dizisinden Bomba Konuk Oyuncu!

Gassal'ın Üçüncü Sezonuna Teşkilat Dizisinden Bomba Konuk Oyuncu!

Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.08.2025 - 22:48

TRT Tabii'nin sevilen dizisi Gassal, seyirciden yoğun rağbet görmüştü. İlk iki sezonuyla çok sevilen Gassal'ın üçüncü sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanırken Birsen Altuntaş'tan bomba haber geldi. Altuntaş, TRT 1'in Teşkilat dizisinde rol alan oyuncunun Gassal'a konuk olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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TRT Tabii'nin izlenme rekorları kıran dizisi Gassal'dan yeni haberler var.

TRT Tabii'nin izlenme rekorları kıran dizisi Gassal'dan yeni haberler var.

İlk iki sezonunun çok sevilmesinin ardından Gassal, üçüncü sezon onayı almıştı. Üçüncü sezon çekimleri iki hafta önce tamamlanan Gassal'dan bomba haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT 1'in Teşkilat dizisinde rol alan sevilen oyuncu Gassal'ın üçüncü sezonuna konuk oldu.

Yunus Emre Yıldırımer, Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı ve üçüncü sezon çekimleri iki hafta önce tamamlanan “Gassal" dizisinde!

Yunus Emre Yıldırımer, Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı ve üçüncü sezon çekimleri iki hafta önce tamamlanan “Gassal" dizisinde!

Yıldırımer, iki bölümde rol alacağı dizide, Baki karakterinin yakın arkadaşı Güngör’e hayat verecek.

Öte yandan altıncı sezon hazırlıkları hız kesmeden süren “Teşkilat” dizisinde Korkut karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer, yeni sezonda da kadroda kalmaya devam ediyor. Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı Altay karakterine bu sezon yeni bir partnerin dahil olması beklenirken, hikâyeye sürükleyici yeni kötü karakterlerin de ekleneceği konuşuluyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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