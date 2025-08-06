Uzak Şehir'in Mardin'de Ev Kiralarını Arttırmasına Dizinin Nare'si Sahra Şaş'tan Güldüren Yorum
Kanal D'nin kısa sürede fenomen olan aşiret dizisi Uzak Şehir'le beraber Mardin'de ev fiyatları iki katına çıktı. Başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın da Mardin'e taşınma hazırlığında olduğu bu süreçte dizinin Nare'si Sahra Şaş'a Mardin'deki fiyatlar soruldu. Mardin'deki ev kiralarını duyan Şaş, güldüren yorumuyla gündem oldu.
KAYNAK: 2. Sayfa
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Kanal D’nin çok izlenen dizisi Uzak Şehir’de canlandırdığı “Nare Albora” karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sahra Şaş, sezon finalinin ardından kendine bolca vakit ayırıyor.
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Uzak Şehir dizisinin bir diğer sevilen oyuncusu Ozan Akbaba da çekimler nedeniyle ailesinden uzak kalmanın zorlayıcı olduğunu belirtmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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