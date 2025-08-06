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Uzak Şehir'in Mardin'de Ev Kiralarını Arttırmasına Dizinin Nare'si Sahra Şaş'tan Güldüren Yorum

Uzak Şehir'in Mardin'de Ev Kiralarını Arttırmasına Dizinin Nare'si Sahra Şaş'tan Güldüren Yorum

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.08.2025 - 19:02

Kanal D'nin kısa sürede fenomen olan aşiret dizisi Uzak Şehir'le beraber Mardin'de ev fiyatları iki katına çıktı. Başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın da Mardin'e taşınma hazırlığında olduğu bu süreçte dizinin Nare'si Sahra Şaş'a Mardin'deki fiyatlar soruldu. Mardin'deki ev kiralarını duyan Şaş, güldüren yorumuyla gündem oldu.

KAYNAK: 2. Sayfa

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Kanal D’nin çok izlenen dizisi Uzak Şehir’de canlandırdığı “Nare Albora” karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sahra Şaş, sezon finalinin ardından kendine bolca vakit ayırıyor.

Kanal D’nin çok izlenen dizisi Uzak Şehir’de canlandırdığı “Nare Albora” karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sahra Şaş, sezon finalinin ardından kendine bolca vakit ayırıyor.

İstanbul’daki Jennifer Lopez konserinde objektiflere takılan Şaş, konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uzak Şehir'in aşırı popüler olmasıyla beraber Mardin'deki ev fiyatlarının ikiye katlandığından bahseden muhabirler, Şaş'a ev kiralarının uçuk seviyeye geldiğini aktardı. 

Bir muhabirin, “Mardin’de ev fiyatları iki katına çıkmış, taşınmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna şaşkınlıkla yanıt veren oyuncu, “İnşallah bana zam yapmamışlardır!” diyerek gülümsetti.

Uzak Şehir dizisinin bir diğer sevilen oyuncusu Ozan Akbaba da çekimler nedeniyle ailesinden uzak kalmanın zorlayıcı olduğunu belirtmişti.

Uzak Şehir dizisinin bir diğer sevilen oyuncusu Ozan Akbaba da çekimler nedeniyle ailesinden uzak kalmanın zorlayıcı olduğunu belirtmişti.

Yeni sezon için önemli bir adım atan Akbaba, İstanbul’daki eşi Buket Arıkan ve oğulları Ozan Ali’yi Mardin’e taşımaya karar verdi.

Oğlunu Midyat’taki bir devlet okuluna yazdıracağını söyleyen Akbaba, “Ben de devlet okulunda okudum. Oğlumun Mardinli çocuklarla iç içe büyümesini çok istiyorum” ifadeleriyle ailece yeni bir başlangıç yapacaklarının sinyalini verdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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